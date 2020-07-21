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Gram altından yine rekor kırdı
Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş devam ediyor. Gram altın 405 TL seviyesine çıkarak rekor tazeledi. Ons altın ise 1.840 dolar seviyesinde bulunuyor.
Ekonomi 21.07.2020, 17:18
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Gram altın fiyatları ons altında yaşanan yükselişe bağlı olarak 405 TL seviyesine çıktı ve rekor tazeledi. Ons altında yaşanan yükseliş de devam ediyor. Dün 1.818 dolardan kapanan ons altın bugün 1.840 dolar seviyesine kadar yükseldi.
İç piyasada altını etkileyen en önemli unsurlardan olan dolar kuru uzun süredir 6.85 TL seviyesinde sabit durumda. Ancak ABD’de artan corona virüsü vakaları ikinci dalga endişelerini de beraberinde getiriyor. Bu gibi durumlarda yatırımcıların güvenli liman olarak sığındıkları altında ons fiyatı da yükselmeye devam ediyor.
Uzmanlar 395 TL seviyesinin destek seviyesi olduğunu belirtirken,altın fiyatlarında yükseliş eğiliminin devam etmesini bekliyor.
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