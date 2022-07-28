Gram altın yeniden 1000 lirayı aştı!

Dün, ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,16 artışla 997,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 1.003,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.648 lira, Cumhuriyet altını da 6.732 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,98 artışla 1.734 dolardan günü tamamlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,6 yükselişle 1.744 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün beklentiler doğrultusunda politika faizini 75 baz puan artırmasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın gelecek toplantılarda daha yumuşak adımlar atılabileceği mesajının altına olan talebi artırdığını söyledi.

Fed Başkanı Powell, toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda ABD ekonomisinin henüz resesyonda olduğunu düşünmediğini belirterek, faiz artışlarının bir noktada yavaşlaması gerektiğini ancak bu duruma gelecek veriler ışığında karar vereceklerini dile getirdi.

Yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımlayacağı Enflasyon Raporu ve TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarının yatırımcıların odağında yer aldığını kaydeden analistler, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de büyüme verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.770 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

İnfo Yatırım Foreks bülteninde, 'Dün 1716 seviyesinden açılan ons altın, gün boyu izlediği seyirde yüzde 1’in üzerinde değer kazanımı ile 1736 seviyesinden günü tamamladı. Dün gözler Fed faiz kararındaydı ve Fed, piyasanın beklentisi doğrultusunda faizi 75 baz puan artırdı. Başkan Powell Faiz artışının ardından yaptığı konuşmada özetle; enflasyon vurgusuna ve fiyat istikrarına dikkat çekti. Powell, son enflasyon verisi beklenenden kötü geldi diyerek, politika faizini enflasyonun yüzde 2’ye geleceğinden emin olduğumuz seviyeye kadar çıkaracağız dedi. Ardından faiz artışlarının büyüklüğü gelen verilere bağlı olacak diye ekledi. Ek olarak fiyat istikrarını sağlamak temel görevimiz diyen Powell, resesyona vurgu yaparak, ekonominin şu anda durgunlukta olduğunu düşünmüyorum, fed politikası durgunluk yaratmaya çalışmıyor söylemlerinde bulundu. Önümüzdeki dönem için TÜFE ve PCE verilerine bakmaya devam edeceklerini belirten Powell, PCE’nin enflasyonu ölçmede en iyi yolu olduğunu düşünüyoruz dedi. Ek olarak ileriki dönem için faiz artırımlarını yavaşlatmak uygun olacak ifadelerinden sonra dolar endeksi 0,7 düşüşle 106,38 seviyesine geriledi. Yeni günde gözler 15:30’da ABD’de açıklanacak olan GSYİH ve İşsizlik Haklarından Yararlanma bşv. verilerinde olacak. XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak 1765 – 1790 - 1815 seviyeleri direnç noktaları olarak; 1715 – 1684 - 1650 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.' denildi.

A1 Capital Yatırım bülteninde, 'Son günlerde yaşanan taban oluşumları sonrasında alım iştahının güçlendiği görülürken, dün %0.98 oranında değer kazanımı ile 1734.25 seviyesinden kapanış gerçekleşti. Teknik göstergelere baktığımızda toparlanmanın devam ediyor olması tepki hareketinin devamını destekliyor. 1758$ ilk direnç konumunda olurken, bu direncin kırılması harekete ivme kazandıracaktır. 1787 ve 1805 seviyeleri ise kısa vadeli dirençler olarak takip edilebilir.

Dün etkili olan alımlar ile kısa vadeli düşen kanal direcini kıran Gram Altın günü %1.16 değer kazanımı ile 997.25TL’den tamamladı. Son günlerde zayıf kalan yükseliş denemelerinin dün bir miktar daha güç kazandığı görülürken, teknik göstergerinde olumlu görünümü pozitif havayı güçlendiriyor. 1000TL seviyeninde aşılması harekete ivme kazandırır. 1042 ve 1058 seviyeleri kısa vadeli dirençler olarak takip edilebilir.' denildi.