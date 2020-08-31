Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Yatırımcıların sığındığı güvenli liman olan altın, son haftalarda sert yükseliş göstermişti. Altının gram fiyatı ve vatandaşların gözdesi çeyrek altındaki son durum ve güncel fiyat bilgisi merak ediliyor.

ALTIN FİYATLARI 31 TEMMUZ

Çeyrek Altın: 762 Lira

Gram Altın: 465 Lira

Yarım Altın: bin 527 Lira

Cumhuriyet Altın: 3 bin 128 Lira