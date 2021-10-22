Gram altın rekor kırdı: 22 Ekim 2021 güncel altın fiyatları...

Küresel piyasalarda artan enflasyon endişeleri en güvenli limanlardan biri olarak görülen altın piyasalarına olan ilgiyi artırdı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının ardından gram altın, 2020'nin Kasım ayında gördüğü 540 lirayı geride bırakarak rekor kırmasının ardından 556 lira alış seviyesinden işlem görüyor.

Alternatif getirilerdeki yükselişle kazancı sınırlanan ons altın 22 Ekim Cuma günü 1.800 sınırını aşmasının ardından şu dakikalar 1.804 dolar düzeyinden alıcı buluyor.

Faiz kararı sonrası altın fiyatlarında yüzde 3'e yakın artış yaşandı. Çeyrek altın, yarım altın fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel alış satış rakamları...

Çeyrek Altın

885,82

905,98



Yarım Altın

1.766,10

1.811,97



Cumhuriyet Altını

3.672,00

3.728,00