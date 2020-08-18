banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Türk vatandaşlarına vize verilmeyeceği iddialarına AB'den yanıt geldi
Türk vatandaşlarına vize verilmeyeceği iddialarına AB'den yanıt geldi
40 YAŞ VE ÜZERİNDE AŞILAMA DENEMEYİN!
40 YAŞ VE ÜZERİNDE AŞILAMA DENEMEYİN!
THY'nin eylül ayı uçuş planı belli oldu
THY'nin eylül ayı uçuş planı belli oldu
Dikkat! KDV indirimleri tüketiciye yansıdı mı?
Dikkat! KDV indirimleri tüketiciye yansıdı mı?

Gram altın ne kadar? Altın düşecek mi yükselecek mi? İşte güncel altın fiyatları...

Geçtiğimiz hafta çarşamba gününe kadar sert düşüşle devam eden altın haftayı yükselişle kapatmıştı. Ağustos'un 3. haftası altın fiyatları ne olacağı merak ediliyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorularına cevap arayan düğün sahipleri son günlerde altındaki fiyat artışından şikayetçi. Altın fiyatlarında son durum nasıl? 18 Ağustos 2020 salı anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Gram altın güne nasıl başladı? İşte Kapalıçarşı canlı ve anlık altın piyasası!

Ekonomi 18.08.2020, 09:51
2005
Gram altın ne kadar? Altın düşecek mi yükselecek mi? İşte güncel altın fiyatları...

Geçtiğimiz haftanın ilk günleri sert düşüşe devam eden altın çarşamba günü itibari ile tekrar ons fiyatındaki artışla fiyatları artmıştı. Geçtiğimiz haftayı oldukça hareketli geçiren altının bu hafta ne olacağı merak ediliyor. Altın fiyatları düşmeye devam eder mi araştırmasını yapan vatandaşlar heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor.
Düğün genelgesinin yayımlanmasının ardından düğün yapacaklar anlık altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Özellikle yazın yapılan düğünler normalleşme ile birlikte sezonu açmış oldu. Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu oldu? Fiyatlardan dolayı artık çeyrek altın dahi alamayan vatandaşlar gram altına yöneldi. Altın fiyatlarında son durum nasıl? 18 Ağustos 2020 salı anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Gram altın güne nasıl başladı? Altın fiyatları yükselir mi? İşte detaylar…

Bir çeyrek altın ne kadar? (18 Ağustos 2020 güncel altın fiyatları)

Dün güne yatay seviyeden başlayan çeyrek altın fiyatları, altının ons fiyatının hareketlenmesiyle tekrar dalgalandı. Bugün 2 bin dolar sınırına dayanan altının ons fiyatı altın fiyatlarını yükseltti.

Geçtiğimiz günlerde rekor seviyelere ulaşan altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altına düşerek güne 1.990,97 seviyesinde kaldı. Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bu sabah çeyrek altın satış fiyatı ise 774,06 lirayı gördü. Çeyrek altının alış fiyatı ise 756,68 lira olarak güne başladı. Aşağıda yer alan linkten Kapalıçarşı anlık ve canlı altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz.

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.

YABANCI UZMANDAN 2021 -2022 ALTIN FİYATLARI TAHMİNİ!

Bir gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatının, altının ons fiyatının tarihi zirveleri görmesinden sonra aniden sert düşüşünün ardından tekrar hareketlenmesi ile gram altın fiyatları da hareketlendi. Merkez Bankasının likidite hamlesinden sonra altın fiyatları düşüşe geçmişti. Çarşamba gününde tekrar hareketlenmeler olarak altın fiyatları güncellendi. Peki Kapalıçarşı 18 Ağustos 2020 altın piyasası nasıl? Gram altının fiyatı güne düşey yönde başlamasının ardından fiyatı 473,43 lira civarında işlem görmeye başlandı. Gram altının dün açılış fiyatı 460,10 lira olmuştu.

Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın, güne satış fiyatı 473,43 liradan başladı. Gram altının alış fiyatı ise Kapalıçarşı'da 472,93 lira olarak belirlendi.

18 Ağustos 2020 bir Cumhuriyet altını ne kadar?

Bu hafta başı itibari ile altının ons fiyatındaki hareketlilik Cumhuriyet altının da hareketlenmesine neden oldu. Cumhuriyet altını güne dikey yönde başladı. Bir Cumhuriyet altını satış fiyatı3.179,00 lira olurken bir Cumhuriyet altını alış fiyatı ise 3.131,00 lira oldu. Cumhuriyet altını dün güne satış fiyatı 3.173,00 lira başlamıştı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklamaları sonrası sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa oranla düşüşe devam ediyor 1.990,97 lira seviyesinde bulunuyor.
Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

Altın fiyatları düşer mi?

Yatırım amacıyla altın almayı tercih eden vatandaşlar altın düşer mi konusunda araştırmalar yaparak bilgi almaya çalışıyor. En değerli madenler arasında yer alan altını en özel günlerinde de hediye olarak kabul eden düğün sahipleri tam tersi araştırmalar yaparak, altın düşer mi sorusunun cevabını arıyor. Yatırımcısının da alıcısının da ayrı ayrı merak etti altın da son durum. Uzmanlar bu dönemde altına yatırım yapılmasını riskli bularak küresel bir salgın krizi olduğunu ve altında yatırım yapmanın çok riskli olduğunu savunuyor.

Yorumlar (0)
banner378
27°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 18 Ağustos 2020
İmsak 04:34
Güneş 06:10
Öğle 13:13
İkindi 17:01
Akşam 20:06
Yatsı 21:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25