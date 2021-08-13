Gram altın fiyatları haftayı 485 liranın altında kapatıyor! 13 Ağustos altın fiyatları SON DAKİKA

ALTIN FİYATLARI 13 Ağustos Cuma günü genel hatlarıyla yatay yönlü seyrini sürdürüyor. Kapanış saatinin yaklaşmasıyla birlikte gözler çeyrek ve gram altın fiyatları son dakika alış - satış tablosuna çevrildi. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar...

GRAM ALTIN FİYATI

483,35

484,96

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

482,84

482,92

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.756,37

1.756,66

ÇEYREK ALTIN FİYATI

772,54

789,57

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.090,14

3.148,61

YARIM ALTIN FİYATI

1.540,24

1.579,13

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.090,14

3.148,61