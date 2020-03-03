Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
açık
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
111207
ALTIN
318.846
DOLAR
6.0660
STERLİN
7.7786
EURO
6.7803

Gram altın düşüşe geçti... Altın fiyatlarında bugün

Küresel piyasalarda altın fiyatlarında tarihi rekorların görülmesinin ardından kısmi olarak düşüş yaşadı. Gram altın gün içinde 313 liraya kadar geriledi.

Gram altın düşüşe geçti... Altın fiyatlarında bugün

Küresel piyasalarda altın fiyatlarında tarihi rekorların görülmesinin ardından kısmi olarak düşüş yaşadı. Gram altın gün içinde 313 liraya kadar geriledi.

03 Mart 2020 Salı 10:24
18 Okunma
Gram altın düşüşe geçti... Altın fiyatlarında bugün

Gram altında kayıplar görülmeye başlandı. 24 Şubat’ta tarihi zirvesi olan 334 lirayı gören gram altın bugün 313 liraya kadar geriledi. Gün içinde en düşük 313.8 lirayı gören gram altın en yüksek de 318.5 lira seviyesini test etti. Saat 08:10'da gram altın 318 lira seviyesinde işlem görüyor. 

Ons altın ise 1600 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Coronavirüs ve jeopolitik risklerin ortaya çıkması yatırımcılar tarafından güvenli liman olan altına ilgiyi artırmıştı. Coronavirüse ilişkin aşının bulunması ve ölümlerin azalmasına yönelik beklentiler altın fiyatlarında gerilmeye neden oluyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
G7'nin koronavirüs zirvesinden sonuç çıkmadı
G7'nin koronavirüs zirvesinden sonuç çıkmadı
Enflasyon, şubatta da çift haneli
Enflasyon, şubatta da çift haneli
İhracat rekor tazeledi: Yüzde 2,3 artış
İhracat rekor tazeledi: Yüzde 2,3 artış

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim