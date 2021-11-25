Gram altın, çeyrek altın kaç TL ... Altın fiyatları bugün ne kadar?

Son haftalardaki rekor yükselişiyle birlikte altın fiyatları bugün son dakika olarak yakından takip ediliyor. Ons altının yükselişi iç piyasadaki altın türlerinin yönünü de yukarı çevirdi. Böylece uzun zamandır düşüş grafiğinde yer alan altın yatırımcısına son haftalarda kazandırdı. Ancak dün öğlen saatlerinden bu yana altın fiyatlarında dalgalanmalar yaşanıyor. Peki, bugün hangi altın türü ne kadar oldu? İşte son dakika altın fiyatları..

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Güncel verilere göre ons altın bugün bin 794 dolar. İç piyasadaki altın fiyatları da bu oranlarda dengelendi. Geçtiğimiz hafta 500 lirayı aşarak önemli bir kritik eşiği geçen gram altın an itibarıyla 693 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 1000 liranın üzerindeki konumunu korurken 1.102 liradan alınıyor. 25 Kasım'da çeyrek altının satış fiyatı ise 1.131 TL.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 2.205 liradan alınıyor, 2.266 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Son dönemdeki artışlarla birlikte hem 3 bin lira barajını aşan hem de bu seviyelerdeki eşikleri geçen Cumhuriyet altını bugün 4 bin 398 liradan alınırken 4 bin 512 liradan da satışa sunuluyor.