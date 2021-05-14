Gram altın 500 TL'nin üzerinde

Geçtiğimiz gün ons altın ve dolardaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, yükselişini bugün de sürdürerek 500 liranın üzerini çıktı.

Altının gram fiyatı, dün günü yüzde 1.5 artışla 499.5 liradan tamamlamıştı. 11 gündür yükselen gram altın önceki kapanışın yüzde 0.2 üzerinde 500.4 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 823 lira, Cumhuriyet altını da 3.359 liradan satılıyor.

Dünya'nın aktardığına göre, dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizindeki düşüşün desteklediği ons altın ise önceki kapanışa göre yüzde 0.3 primle 1.832 dolar seviyesinden işlem görüyor.