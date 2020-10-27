Gram altın 500 liraya dayandı!

Piyasalarda oldukça hareketli bir gün yaşanıyor. Dolar/TL 8.15 ile rekor seviyelere yükselirken gram altın da 498 TL’nin üzerine çıkarak rekor kırdı.

Ons altın fiyatlarının 1.905 dolar seviyesinde seyrettiği günde iç piyasada dolar kurunda yaşanan artış, gram altının rekor kırmasına neden oldu.