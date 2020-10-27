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Gram altın 500 liraya dayandı!

İç piyasada dolarda yaşanan artışa bağlı olarak gram altın fiyatları da rekor seviyelere ulaştı. Gram altın 498 TL'nin üzerine çıkarak 500 TL sınırına dayandı.

Ekonomi 27.10.2020, 13:04
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Gram altın 500 liraya dayandı!

Piyasalarda oldukça hareketli bir gün yaşanıyor. Dolar/TL 8.15 ile rekor seviyelere yükselirken gram altın da 498 TL’nin üzerine çıkarak rekor kırdı.

Ons altın fiyatlarının 1.905 dolar seviyesinde seyrettiği günde iç piyasada dolar kurunda yaşanan artış, gram altının rekor kırmasına neden oldu.

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