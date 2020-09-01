Gram altın 470 lirayı aştı! 1 Eylül altın fiyatları...

Altı fiyatları bugün yani 1 Eylül Salı gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Serbest piyasada ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar ile gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar “Gram altın fiyatları bugün en kadar?” ve “Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?” sorularının cevabını merak edip araştırıyor. İşte, merak edenler için haberimizde derlediğimiz güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın fiyatları güne yukarı yönlü seyirle başladı. Bigpra.com’da saat 08.30 itibariyle kaydedilen verilere göre 470 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları ise yine saat 08.30’da bigpara.com’da kaydedilen verilere göre serbest piyasada 761 alış ve 770 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Altın (ONS)

1.988,43

1.988,96

Cumhuriyet Altını

3.035,30

3.069,50

Yarım Altın

1.518,40

1.544,90