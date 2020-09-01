Gram altın 470 lirayı aştı! 1 Eylül altın fiyatları...
1 Eylül altın fiyatları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Günün ilk saatleriyle birlikte gözlerin çevrildiği gram altın fiyatları ise serbest piyasada 470 lirayı aştı. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, merak edenler için haberimizde derlediğimiz güncel 1 Eylül çeyrek ve gram altın fiyatları…
Altı fiyatları bugün yani 1 Eylül Salı gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Serbest piyasada ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar ile gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar “Gram altın fiyatları bugün en kadar?” ve “Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?” sorularının cevabını merak edip araştırıyor. İşte, merak edenler için haberimizde derlediğimiz güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…
GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Gram altın fiyatları güne yukarı yönlü seyirle başladı. Bigpra.com’da saat 08.30 itibariyle kaydedilen verilere göre 470 lira seviyesinden işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Çeyrek altın fiyatları ise yine saat 08.30’da bigpara.com’da kaydedilen verilere göre serbest piyasada 761 alış ve 770 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Altın (ONS)
1.988,43
1.988,96
Cumhuriyet Altını
3.035,30
3.069,50
Yarım Altın
1.518,40
1.544,90
|İmsak
|04:54
|Güneş
|06:24
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:49
|Akşam
|19:44
|Yatsı
|21:09
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25