Gözlükçüler ve Optisyenler Günü ATO’da kutlandı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Covid-19 salgın süreciyle birlikte zor günler geçiren sektörlerden birinin gözlükçülük ve optisyenlik sektörü olduğunu belirterek, “İnsanlarımız önceliklerine göre bir hayat sürmeye başladıkları için maalesef göz sağlığını arka plana attılar. Virüs salgınının izlerini silmeye başlamamızla birlikte umuyorum ki bu sektörde eski canlı günlerine geri dönecektir" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran ve ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Ticaret Odası’nın 66 No’lu Gözlükçülük ve Fotoğrafçılık Hizmetleri Meslek Komitesi tarafından "Gözlükçüler ve Optisyenler Günü" dolayısıyla gerçekleştirilen toplantıya katıldı. ATO Duatepe Hizmet Binası’nda yapılan toplantının açılışında açıklamalarda bulunan ATO Başkanı Baran, gözlükçülük ve optisyenliğin sağlık sektörünün önemli bir dalı olduğunu hatırlatarak "Bu mesleği icra edenler hayat boyu öğrenmek ve gelişmek zorunda. En önemli organlarımızdan biri olan gözlerimizin sağlığı ve göz bozukluğuna dayalı olarak değişen yaşam kalitemiz bir bakıma bizlere bu hizmeti verenlerin elinde” ifadelerini kullandı.

ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz, gözlükçülüğün ve optisyenliğin yıllar geçse de yok olmayacak mesleklerden biri olduğunu belirterek, sektörün Türkiye için önemine değindi. Türkiye’nin gözlükçülük alanında dünyada öncü konumda olduğunu belirten Yılmaz, “Ankara’da 700’e yakın, Türkiye’de ise 8 bin 45 müessese bu alanda hizmet veriyor. Yerli ve milli mücadelesine katkı sağlayan bir sektör. Hayatımızdaki yeri ve önemi açısından yıllar geçse de yok olmayacak mesleklerden biri” değerlendirmesini yaptı.

ATO 66 No’lu Gözlükçülük ve Fotoğrafçılık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hulusi Yetim ise insan sağlığı için önem arz eden bir meslek icra ettiklerini ifade ederek “Birçok sektör ile bağlantısı olan bir alanda hizmet vermekteyiz. Tek bir iş kolunu değil, birbiriyle ilgisiz gibi gözüken çok fazla yerde faaliyet gösteriyoruz” açıklamasını yaptı.

Toplantıya Türk Optisyen- Gözlükçüler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Kanaçanak, ATO 66 No’lu Gözlükçülük ve Fotoğrafçılık Hizmetleri Meslek Komitesi üyeleri ile sektör temsilcileri katıldı.