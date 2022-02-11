Gözler kritik toplantıda! Elektrik fiyatları masaya yatırılacak!

Sabah.com'dan Barış Şimşeğin kaleme aldığı yazısına göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın elektrik faturalarında yeni düzenlemeye gidileceğini açıklamasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı harekete geçti.

SUNUM YAPACAKLAR

Görüşme kapsamında, yangın, sel, deprem ve yoğun kış koşulları gibi olası afet durumlarında şirketlerin plan ve yol haritaları masaya yatırılacak. Yetkililerin, bu çerçevede küresel iklim değişikliği çalışmalarına ve afet senaryolarına ilişkin sunum yapmaları bekleniyor. Dönmez ayrıca, yetkililerden 2022'de yapılacak yatırımlar hakkında bilgi alacak.

FİYATLAR DA MASADA

Tüm Türkiye'nin gözlerinin çevrili olduğu toplantıda son dönemde vatandaşların isyan ettiği elektrik fiyatları da masada olacak. Toplantıya, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) yönetimleri de katılıyor. Bakanlık başta esnaf olmak üzere küçük işletmelerin yeni tarife taleplerini topluyor. Dağıtım şirketleri ile maliyet hesabı çıkarıldıktan sonra yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi bekleniyor. Konutlar için tarife sınırının yükseltilmesi ve dağıtım bedellerinde indirim gibi başlıklar üzerinde de duruluyor.

100 MİLYARLIK DESTEK

ENERJİ Bakanı Fatih Dönmez, geçen yıl elektrik ve doğalgaz faturalarında 100 milyar liralık destek sağlandığını belirterek, "Elektrikte birinci kademede yüzde 50, doğalgazda ise yüzde 75'lik devlet desteği devam ediyor. Örneğin, 100 liralık elektrik faturasının 50'si, gazda ise 100 liralık faturanın 75'i hükümetimiz tarafından karşılanıyor. Dar gelirli vatandaşlara desteğimiz sürecektir" dedi.

ŞİRKETLERİN DE TALEPLERİ OLACAK

SEKTÖR kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bugün yapılacak toplantıda, şirketlerin ise mevcut borçlarının yönetilmesi için bakanlıktan bazı talepleri olacak. Bu kapsamda EÜAŞ üzerinden kendilerine elektriğin ucuz satılmasını talep edecekleri öğrenildi. Bu şekilde elektrik fiyatlarında doğrudan bir indirim yapılması da gündeme gelebilecek.

kaynak:sabah.com