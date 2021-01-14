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Gözler Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarında

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,63 artışla günü 1.559 puandan tamamladı.(A1 Capital)

Ekonomi 14.01.2021, 09:25
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Gözler Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarında

Gözler Fed Başkanı Powell’ın Açıklamalarında…

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,63 artışla günü 1.559 puandan tamamladı.Toplam işlem hacmi 36,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12 ve holding endeksi yüzde 1,71 değer kazandığı günde, sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,69 ile tekstil, deri, en çok kaybettiren ise yüzde 4,95 ile spor olduğu görüldü.

Avrupa borsaları İngiltere hariç hafif yükselişle kapandı. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,43, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,11 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 yükseldi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise günü yüzde 0,13 değer kaybetti.

ABD borsaları günü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,03 düşüş gösterirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,27 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,43 değer kazandı.

ABD Merkez Bankası (FED) yayımladığı "Bej Kitap” raporu Ocak ayı sayısında; Aralık 2020'den bu yana çoğu Fed şubesinin ekonomik faaliyetin hafif şekilde arttığını bildirdiği ifade edilirken, artan vakalar iyimserliği azaltıyor denildi. Raporda, tüketici harcamalarına ilişkin raporlamaların karışık bir seyir izlediği belirtilerek bazı şubelerin Kovid-19 vakalarındaki artış ve önlemlerin sıkılaşması nedeniyle perakende satış, eğlence ile konaklama hizmetlerine olan talebin azaldığını bildirildi. Raporda, "Kovid-19 aşılarına ilişkin beklenti, 2021'deki büyüme için iyimserliği desteklese de bu iyimserlik, virüsün son zamanlarda yeniden canlanması ve kısa vadeli iş koşulları üzerindeki etkilerine dair endişelerle hafifledi." Denildi.

Bugün, Fed Başkanı Jerome Powell Princeton Üniversitesi Bendheim finans merkezinin ev sahipliğinde düzenlenecek programa katılacak. Son dönemde ABD’de tahvil piyasasına yönelik gelişmeler, makroekonomik verilerin gidişatı ve yaşanan salgına yönelik gelişmeler ardından başkan Powell’ın açıklamalarının önemli olabileceğini düşünüyoruz.

Ayrıca, ABD’de yeni başkan Biden'nın bugün ekonomik destek paketine ilişkin açıklama yapması bekleniliyor.

Bugün, Yurtiçinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan, Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi ve Konut Satışları ile TCMB tarafından yayımlanan Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu verileri takip edilecek. Global piyasalarda Almanya GSYH, OPEC Aylık Rapor, bazı FOMC üyelerinin ve Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları izlenecek.

Yeni işlem gününde, global piyasalarda risk iştahının seyrine bağlı olarak sabah saatlerinde Asya seansında ve küresel piyasalarda işlem gören endeks/endeks vadeli işlem sözleşmeleri fiyatlama davranışlarında ayrışmaların devam ettiği izleniyor.


Manşette Öne Çıkanlar

·         Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Sanayi Üretim Endeksi Kasım 2020 verilerine göre; Kasım ayında Sanayi Üretimi bir önceki aya göre % 1,3 ve bir önceki yılın aynı ayına göre % 11 genişledi.

  • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ciro Endeksleri Kasım 2020 verilerine göre; Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2020 yılı Kasım ayında yıllık %38,9 arttı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2020 yılı Kasım ayında aylık %5,4 arttı.
  • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Perakende Satış Endeksleri, Kasım 2020 verilerine göre; Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2020 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,9 arttı. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,2 arttı. Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %26,1 arttı. Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,7 arttı.
  • Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde bankanın Euro Bölgesi'nde ekonomik büyümeye ilişkin son projeksiyonlarının, koronavirüs vakalarındaki artışa ve son karantina önlemlerine karşın "çok net bir şekilde hala geçerli" olduğunu ifade etti.

·         Japonya'da Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında 4 eyalette süren olağanüstü hal (OHAL) uygulamasına 7 eyaletin daha dahil edileceği bildirildi. Hükümet verilerine göre, OHAL kapsamına dahil olacak toplamdaki 11 eyalet, ülke ekonomisinin toplam üretiminin yaklaşık yüzde 60'ını kapsıyor.(Kaynak: Bloomberght)

·         ABD Temsilciler Meclisinin azil maddesini göndereceği Senato, 20 Ocak'tan sonraki bir tarihte Trump'ın yargılamasını gerçekleştirecek ve suçlu olup olmadığına karar vereceği açıklandı.

·         İtalya'da koalisyon hükümetinin ortaklarından Italia Viva (Iv) partisinin lideri Matteo Renzi hükümetten ayrıldıklarını açıkladı.

·         Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, CoronaVac aşısı için "Acil Kullanım Onayı" verdiği açıklandı.

·         Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2019 yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "İnsanımızın hak ve hukukunu gözetmede kendilerini hukukun üzerinde gören sosyal medya şirketlerinin baskılarına boyun eğmeyeceğiz" dedi. (Kaynak: Bloomberght)

·         Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Bitcoin'i "spekülatif bir varlık" olarak tanımladı ve regülasyon çağrısını yaptı. (Kaynak: Bloomberght)

·         Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida yaptığı değerlendirmede; ABD merkez bankasının enflasyon % 2'ye ulaşana kadar faiz oranlarını yükseltmeyeceğini tekrarladı ve piyasa katılımcılarının Fed'in stratejisinin önemli bir unsuru olan bu söze inandıklarına duyduğu güveni ifade etti.

·         Haftanın dördüncü işlem gününde, global piyasalarda risk iştahının seyrine bağlı olarak Borsa İstanbul’un bugün hafif alıcılı açılış yapmasını öngörüyoruz. (Açılış beklentisinde uygulanan metodolojide: 0-2,0 puan aralığı yatay, 2,0-4,0 puan aralığı hafif alıcılı, 4,0 puan üstü pozitif, 0--2,0 puan aralığı yatay, -2,0--4,0 puan hafif satıcılı ve -4,0 puan üstü negatif olarak değerlendirilmektedir)

Yükselen

%

Düşen

%

Hacim

mn TL

BİST 100 Etki

+/-

DAGHL

10,00

LUKSK

-10,00

SISE

2.934

TCELL

2,29

CMENT

10,00

KAPLM

-10,00

THYAO

2.841

SISE

2,17

PSDTC

10,00

KUTPO

-9,99

DOHOL

1.968

BERA

1,64

CMBTN

10,00

FENER

-9,98

TCELL

1.569

EREGL

1,53

JANTS

9,99

FORMT

-9,97

OTKAR

1.563

THYAO

1,22

ALCAR

9,99

RODRG

-9,95

KOZAL

1.371

KOZAL

-0,83

INTEM

9,99

TLMAN

-8,69

GARAN

1.340

KOZAA

-0,52

ARMDA

9,97

MIPAZ

-5,92

TKFEN

1.267

PETKM

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SAFKR

9,97

YESIL

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1.218

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ENKAI

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