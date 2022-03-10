Gözler Avrupa merkez bankası toplantısında! Avrupa piyasaları Çarşamba günü güçlü artışlar kaydetti !

DAX %0,4 düşerken CAC 40 %0,5 geriledi ve FTSE 100 %0,5 yükseldi.

Avrupa piyasaları Çarşamba günü güçlü artışlar kaydetti; DAX ve CAC 40 %7 üzerinde kazanç elde etti. Batı’nın Rusya üzerindeki yaptırımlarından kaynaklı arz bozulmalarını telafi etmek amacıyla majör üreticilerin üretimi artırabileceği yönündeki belirtiler arasında ham petrol fiyatları, yaklaşık iki yıl içindeki en büyük tek günlük düşüşü yaşadı.

BAE’nin ABD büyükelçisi, ülkesinin OPEC’i daha yüksek üretimi düşünmesi yönünde teşvik edeceğini söyledi. Bu açıklamalar ve Irak’ın üretimi artırmaya hazırlandığına dair raporlar, ham petrol fiyatında büyük düşüşlere yol açtı. O zamandan beri ise bir dereceye kadar toparlandı.

WTI Çarşamba günü %12 üzerinde düşüşle Kasım’dan beri en kötü gününü yaşadıktan sonra %1,5 artışla 110,37 dolar oldu. Brent sözleşmesi, 2020 Nisan ayından beri en büyük tek günlük düşüşü – %13 – yaşamasının ardından %2,7 yükselişle 114,09 dolara yükseldi.

Son birkaç haftadır Rusya’nın Ukrayna’yı işgali üzerine piyasalar altüst oldu. Emtia fiyatları, özellikle de petrol rekor seviyelere ulaşarak stagflasyon korkularına yol açtı.

Rusya’nın dışişleri bakanı Sergei Lavrov ile Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba’nın bugün Türkiye’de görüşme yapacak olması da hissiyatı destekledi. Rusya’nın başlattığı işgalin ardından ikili ilk kez bir araya geliyor.

Bu görüşmeler, Ukrayna’nın öne sürdüğü Rusya’nın Mariupol kentindeki bir çocuk hastanesini bombaladığı yönündeki suçlama nedeniyle Batı’da öfkenin arttığı ve yeni yaptırım potansiyelinin olduğu bir ortamda gerçekleşecek.

Yatırımcılar Perşembe günü gerçekleşecek olan Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısını izliyor olacak. Artan enerji fiyatlarının zaten rekor seviyede olan bir enflasyonu daha da artırma olasılığı ve yavaşlayan büyüme nedeniyle politikacılar, gergin bir ip üzerinde yürümek zorunda.

Merkez bankasının, acil durum tahvil alımlarını bitirerek faiz artırımlarına zemin hazırlaması bekleniyordu. Ancak Ukrayna’daki çatışmadan kaynaklı yüksek belirsizlik, bankanın kendini frenlemesine yol açabilir.

Kurumsal cephede; Hugo Boss (DE:BOSSn) Perşembe günü ilgi odağında olacak. Yatırımcılar, Rusya’nın saldırısının kurumsal sektöre etkisini gösteren başka duyurular gelip gelmeyeceğini izliyor olacak.

Öte yandan altın vadeli işlemleri %0,1 düşerek 1.986,90 dolar olurken EUR/USD %0,2 azalarak 1,1054’ten alıcı buldu.(tr.investing.com/Peter Nurse)