Gözler ABD enflasyon verisinde

ECB: Hedefimiz Kur Değil Fiyat İstikrarı Ama…

*Avrupa Merkez Bankası(ECB) dün gerçekleştirdiği eylül ayı toplantısında beklendiği gibi faiz oranlarında ve varlık alımlarında bir değişikliğe gitmedi. ECB, politika faizini sıfırda, mevduat faizi oranını eksi %0.5'te sabit tuttu. Euro’daki değerlenmeye ilişkin ECB’nin bir rahatsızlık duyup duymadığına ilişkin soruya ise Balkan Lagarde basın toplantısında cevap verdi. Bu konunun toplantıda ele alındığını beliren Lagarde, hedeflerinin kur değil fiyat istikrarı olduğunu ama Euro’nun fiyatlar üzerinde yarattığı negatif baskıyıda takip edeceklerini söyledi. Lagarde buna rağmen herhangi bir kur hedeflerinin ise olmadığını vurguladı. Lagarde’nin açıklamaları sonrası EURUSD paritesi 1.1917 seviyelerine kadar yükseliş kaydetti.



Türkiye’de İşsizlik Oranı Yükseldi...

*Tüik tarafından açıklanan verilere göre, haziran ayında işsizlik oranı 0,4 puanlık artış ile %13,4 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,6 puanlık artış ile %15,9 oldu.



ABD Enflasyon Rakamları Açıklanacak…

*Haftanın son işlem gününde piyasaların gözü ABD’de açıklanacak olan enflasyon rakamlarında. Ağustos ayında enflasyonun bir önceki aya göre %0,3 artış göstermesi beklenirken, yıllık bazda %1,2 artış göstermesi öngörülüyor.



Günün Ajandası

09:00 İngiltere Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) Beklenti: -21,7% Önceki: -1,7%

09:00 İngiltere İmalat Üretimi (Aylık) (Tem) Beklenti: 5,0% Önceki: 11,0%

09:00 Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Ağu) Beklenti: -0,1% Önceki:-0,5%

09:00 Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Ağu) Beklenti: 0,0% Önceki: -0,1%

10:00 Türkiye Cari Hesap (USD) (Tem) Beklenti: -2,00B Önceki: -2,93B

15:30 ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Ağu) Beklenti: 1,2% Önceki: 1,0%

15:30 ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Ağu) Beklenti: 0,3% Önceki: 0,6%

20:00 ABD Baker Hughes Sondaj Kuyusu Sayısı Önceki:181