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Görükle’nin Yeni Trend’i gün sayıyor

TREND BULVAR HAYATA GEÇİYOR

Ekonomi 03.09.2020, 10:47
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Görükle’nin Yeni Trend’i gün sayıyor

Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Görükle bölgesi, parasını gayrimenkul yatırımı yaparak değerlendirmek isteyenlerin en fazla rağbet ettiği lokasyon olma özelliğini koruyor. Bugüne kadar Bursa’da 8 ayrı projeyi hayata geçiren Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketi de 9.projesini kısa süre içinde Görükle’de inşa etmeye başlayacak. Trend Bulvar isimli 240 konutlu yeni proje için yer sahipleriyle anlaşma sağlandı.

Güvenlik, konfor, kalite ve estetik misyonuyla hareket eden Trend GYO’nun hayatı kolaylaştıran doğa dostu projeler ürettiğini belirten Trend GYO Ceo’su Mehmet Kamil Demirel, "İnsan ihtiyaçlarını karşılayan, gelişen teknolojiye uygun yaşam alanları sağlıyoruz. Projeler geliştirip hissedarlarımızla birlikte yüksek karlılık ve istikrarlı büyüyoruz. Vizyonumuz; şeffaflığı ve güvenirliği ön planda tutmak. Organizasyon yapısı, kurumsal değerleri ve yönetim ilkeleriyle Türkiye’nin sektöründe lider, yatırımcı ve geliştirici şirketlerinden biri olabilmek için Bursa’daki yatırımlarımıza hız verdik" dedi.

Görükle’deki konut projesi için İstanbul’da kat karşılığı sözleşmesini imzaladıklarını ifade eden Mehmet Kamil Demirel, "Yapı ruhsatı çıkarılması için hızlı bir şekilde çalışmalara başladık. Yeni projenin adını Trend Bulvar olarak belirledik. Hem yatırım hem oturum amacında olan müşterilere hitap edeceğiz. Lokasyonu, tasarımı ve fiyatıyla cazip fırsatlar sunacak küçük daire tipleri olan projeye imza atacağız. Görükle’de yapılacak projenin yapımına yılın son çeyreğinde başlayacağız" diye konuştu.

Bugüne kadar Bursa’da 8 ayrı projeyi hayata geçiren firma 9. Projesini Görükle’de inşaa edecek. İstanbul merkezli, halka açık ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına bağlı bulunan Trend GYO A.Ş. bugüne kadar olduğu gibi bu ve bundan sonraki projelerinde müşterilerine kazandırmayı ve onların beklentilerini en üst seviyede karşılamayı hedefliyor. Trend GYO A.Ş,’nin önümüzdeki günlerde projenin detayları ve fiyatları hakkında bilgi paylaşımı yapması bekleniyor.

TREND GYO A.Ş.

Trend GYO AŞ yabancı sermayeli bir firma olarak Türkiye’de kuruldu. Bugüne kadar çeşitli projelerin gayrimenkul geliştirilmesinde danışmanlık yaptı. Bu projelerin arasında konut, otel, rezidans ve üniversite binaları gibi çeşitli alanlarda gayrimenkul geliştirmesi veya inşaatı yer alıyor. Trend GYO AŞ‘nin kendisi için belirlediği hedeflerin içinde, istenen projeleri analiz ederek piyasa beklentilerini belirlemek, uygun konum ve yöntemlerle dünya standartlarında tamamlayarak müşteri memnuniyetini sağlamak bulunuyor. Yönetim kadrosu ve çalışanların sahip olduğu tecrübe ile hem yurtiçinde hem de yurtdışındaki gelişmeleri takip ederek müşterilerine en iyi hizmeti vermeye çalışıyor.

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