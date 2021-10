Görme engelliler akıllı baston ile özgürleşecek

İnegöl Belediyesi, görme engelli yanlarında kimse olmadan rahat bir şekilde dolaşmalarını sağlayacak akıllı baston projesini hayata geçirdi.

Tespit edilen 31 görme engelliye akıllı bastonla ilgili eğitimler verildi. Bugün düzenlenen törende de hem akıllı bastonlar hem de bastonların kullanımında ihtiyaç duyulan akıllı telefonlar ile kulaklıklar görme engelli fertlere teslim edildi. Şehirde yaşayan her bireyin sorumluluğunu üstlenen İnegöl Belediyesi, bu düşünceyle 7’den 77’ye her yaştan, her kesimden vatandaş için projeler üretmeye devam ediyor. Engelsiz Şehir İnegöl hedefi de bulunan İnegöl Belediyesi, engelli bireylerin de normal vatandaşlar gibi hayatın her alanında var olmaları adına örnek bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Görme engelli fertler için akıllı baston uygulaması başlatıldı.

Teknolojinin her geçen gün geliştiği ve hayatımızı kolaylaştırdığı dönemde, görme engelli vatandaşların teknolojinin bu gücünden yararlanarak daha özgür şekilde, yanlarında refakatçi olmadan dışarı çıkabilmelerini sağlayacak akıllı bastonlar, görme engellilerin akıllı telefonlar desteği ile sokakta tek başına hareket etmelerini sağlayacak. Navigasyon yardımıyla çalışan akıllı baston, sesli yönlendirme yaparak görme engellilerin sokakta gezebilmesine imkân tanıyor. İnegöl Belediyesi de daha önceden tespit edilen 30 görme engelliye bugün düzenlenen törenle akıllı bastonları teslim etti. Akıllı telefon ve kulaklıkla kullanılan cihaz için imkânı olmayan vatandaşlara telefon ve kulaklık desteği de sağlandı. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi olan 16 kişiye akıllı telefon ve 20 kişiye de kulaklık verildi.

15 Ekimin aynı zamanda Dünya Görme Engelliler Günü olduğunu da hatırlatan Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün vesilesiyle özellikle görme engellilerle bir aradayız. 1 dakikalığına belki gözlerimizi kapatsak, bunun ne anlama geldiğini hissedebiliriz. Görme engellilerin yaşadıkları zorlukları anlayarak, geçmişten bu yana kendilerine yaptığımız ziyaretler sırasında yaptığımız gözlemler neticesinde Bilgi İşlem Müdürlüğümüzle bir çalışma başlattık. Görme engelli bireylerimizin kullandığı beyaz bastonlar var. Bunların yerini artık akıllı ve teknolojik diyebileceğimiz akıllı bastonlar alıyor. İnşallah bunları kullanarak görme engelliler kimseye ihtiyaç duymadan hayatlarına kendi başlarına devam edebilme imkânı yakalayacaklar. Üzerindeki teknolojik donanımla, navigasyon ve titreşimle yönlendirme özelliği ile gitmek istedikleri hedef noktaya rahatlıkla gidebilecekler. Biliyorsunuz görme engelliler daha evvel kaldırımlara uygulanmış özel taşlar sayesinde hedeflerine ulaşmaya çalışıyorlardı. Ancak bu sadece kaldırımlarda uygulanıyordu. İNESMEK tarafından akıllı bastonların kullanımıyla ilgili kendilerine eğitimler verdik. Daha sonra sahaya indirdik, eğitimcilerle uygulama yaptılar. Kullanıldıkça da birey ve akıllı baston daha senkronize hareket etmeye başlayacaklar” diye konuştu.