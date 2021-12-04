Görenler gözlerine inanamadı, adım atacak yer kalmadı

Edirne’ye gelen Bulgaristan vatandaşları çarşı pazarda yoğunluğa sebep oldu. Ulus Pazarı’nın hınca hınç olduğunu görenler gözlerine inanamadı. Adım atacak yer kalmayan pazarda, Bulgarlar tezgahları adeta talan etti.

Bulgaristan’ın para birimi olan leva, TL karşısında değer kazanınca, Bulgar vatandaşlar Edirne’ye akın etti. İğneden ipliğe birçok ihtiyacını buradan karşılayan Bulgaristan vatandaşları, pazarda adım atacak yer bırakmadı, taşıyabildikleri kadar alışveriş yaptı. Ulus pazarındaki yoğunluk, kentin en işlek caddelerinden biri olan Saraçlar Caddesinde de yaşandı. Hem giyecek hem de yiyecek ihtiyaçlarını Edirne’den karşılayan Bulgaristan vatandaşları, esnafın yüzünü de güldürüyor.

Edirne esnafı Bulgarların gelmeye devam etmesini istiyor

İşlerinin çok iyi olduğunu söyleyen esnaf Salim Mızrak, Edirne esnafının alışveriş hareketliliğinden memnun olduğunu ifade etti. Mızrak, Bulgaristan vatandaşlarının her şeyi ucuza alıp gittiklerini anlattı. Bir başka esnaf Bekir Kayan da pazarın çok kalabalık olduğunu belirterek, “Bulgaristan vatandaşları iyi ki geliyorlar. Çok memnunuz, güzel para bırakıyorlar” açıklamasında bulundu.

“Pazarda 3 bin TL harcadım”

Bulgaristan vatandaşı Hüseyin Haliloğlu da pazarda alışveriş için 3 bin TL harcadığını söyledi. Bir başka Bulgaristan vatandaşı da, “Aklınıza ne gelirse her şeyi buradan alıyoruz. Tüm ihtiyaçlarımızı buradan karşılıyoruz” açıklamasında bulundu.