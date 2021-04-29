Google 2021’in ilk çeyreğinde yüzde 164 kâr etti

2021 yılının ilk çeyreğine dair ekonomik verilerini açıklayan ve bünyesinde Google hizmetlerini de bulunduran Alphabet şirketi, 17,9 milyar dolarlık çeyrek kârıyla tüm zamanlarının rekorunu kırdı. İlk çeyrek satışları 55,3 milyar dolara ulaşan şirketin geçen seneki ilk çeyreğe göre satışları yüzde 34 arttı. Şirket, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 164 kâr etti.

Alphabet’in kârı analistlerin beklentilerinin çok üstüne çıkarken özellikle salgın önlemlerinden dolayı birçok firmanın çevrimiçi reklama yönelmesi, Google Ads’in gelirlerinin artmasına ve böylece şirket kârının tahmin edilenin çok üstünde çıkmasına sebep oldu. Şirketin özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) veri güvenliği ve tekelleşme konularında son dönemde yaşadığı problemler üzerine satışlarını ve kârını artırmaya devam etmesi, analistler tarafından Alphabet’in teknoloji sektöründe liderliğini korumaya devam ettiği şeklinde yorumlandı.