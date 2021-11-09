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Goodyear'dan sürücülere kış lastiği uyarısı

- Goodyear Türkiye Tüketici Lastikleri Direktörü Ertan San:- “Hususi araçlar dahil tüm sürücülerin öncelikle kendi can ve mal güvenlikleri için kış mevsimi koşulları altında kış lastiği seçmeleri ve kullanmaları büyük önem taşıyor"

Ekonomi 09.11.2021, 12:08
Goodyear'dan sürücülere kış lastiği uyarısı

İSTANBUL (AA) - Türkiye’de ticari araçlar için kış lastiği uygulaması 1 Aralık tarihinde başlarken, dünyanın önde gelen lastik üreticilerinden Goodyear, sadece ticari araçlar için değil hususi tüm araçlar için de çok önemli olan kışın doğru lastik kullanma konusunda sürücüleri uyarıyor.

Goodyear'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de Kasım 2012’de yürürlüğe giren yönetmelikle 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında yük ve yolcu taşıyan bütün ticari araçlara kış lastiği takma zorunluluğu getirildi. Buna göre şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulaması bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Goodyear Türkiye Tüketici Lastikleri Direktörü Ertan San “Mevcut yönetmelikle birlikte kış lastiği kullanma farkındalığının artması sevindirici, ancak sadece yönetmelik kapsamında zorunlu tutulan araç sürücülerinin değil, hususi araçlar dahil tüm sürücülerin öncelikle kendi can ve mal güvenlikleri için kış mevsimi koşulları altında kış lastiği seçmeleri ve kullanmaları büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

- "Ultra" destek kapmanyası sürüyor

Açıklamaya göre, Goodyear'ın, kış koşulları ne olursa olsun, sunduğu kısa frenleme sayesinde güvenli sürüş ve ıslak, buzlu ve karlı zeminlerde yüksek yol tutuşu ile performans sağlayan kış lastikleri için başlattığı kampanya da sürüyor. Kampanyaya katılan Goodyear bayilerinden ve satış noktalarından 15 Eylül 2021-31 Ocak 2022 tarihleri arasında Goodyear Ultragrip kış lastikleri ürün grubundan tek seferde 4 adet lastik satın alan müşteriler, 700 TL’ye varan Goodyear servis fırsatlarından yararlanma hakkına sahip oluyor.

Goodyear, sahip olduğu teknoloji ve inovasyon gücünü farklı araç tiplerine göre pazara sunduğu Ultragrip kış lastikleri ailesiyle vurguluyor. Goodyear’ın yüksek teknolojisiyle geliştirilen UltraGrip Performance+, UltraGrip Performance SUV, UltraGrip 9+, UltraGrip 8, UltraGrip 8 Performance ve UltraGrip Cargo lastikleri, farklı araç tiplerine göre sürücülerin tüm beklentilerini karşılıyor.

Goodyear’ın kış lastiği UltraGrip mükemmel yol tutuşunun yanı sıra, karlı, buzlu ve çamurlu zeminlerde yüksek performans, gelişmiş lastik yüzeyi ve blok sertliği içeren SnowControl Teknolojisi sayesinde ise kısa frenleme ve iyileştirilmiş viraj performansı ile sürücülere tüm kış koşullarında mükemmel bir yol tutuşu ve sürüş performansı sunuyor.

- Goodyear bağımsız testlerde de örnek marka

Goodyear, başarısını bağımsız kuruluşların testlerinde aldığı sonuçlarla da vurguluyor. Goodyear, Alman otomobil dergisi Auto Bild allrad’ın kış lastiği testinde en yüksek puanı alarak on markanın yer aldığı testte "örnek" ünvanını elde etti. Goodyear UltraGrip Performance+ SUV, ıslak zeminde en iyi performans gösteren lastik oldu. Yağışlı hava performansı, kardaki başarılı performansla birleştiğinde Goodyear UltraGrip Performance+ SUV ‘nin çok yönlülüğü kanıtladı. Goodyear UltraGrip 9+ da ADAC kış lastiği testlerinde, 15" lastik testinin kazananı olurken, 17” yüksek performans testinde en üst sıra yine Goodyear’ın oldu.

#goodyear
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