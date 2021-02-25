Goldman Sachs’tan altın ve Bitcoin karşılaştırması

ABD’li yatırım bankasının Goldman Sachs’a göre, Bitcoin ve altına yatırımcı farklı bakış açılarında bulunurken, portföylerde birlikte ikame olarak algılanmıyor.

İKİSİNE DE YER VAR

Goldman Sachs analistlerine göre, Bitcoin yakın zaman içinde altının dünyadaki konumundan pay çalamayacak ancak altın da Bitcoin’i yok edemeyecek.

Doların zayıflığının devam ettiği ve hala negatif faiz oranlarının olduğu bir ortamda iki varlığın da birbirlerini yok edemeyecekleri ve şu anki ekonomik ortamda ikisi için de yer olduğu açıkça görülüyor.

İki varlık yatırıma bakış açısından iki uç noktada yer alıyor. Altının 2021 yılında yükseliş yönünde hareket etmesi beklenirken, güvenli limanın son krizlerde bir savunma mekanizması olarak görüldüğü, bunun yanında Bitcoin’in yüksek volatilitesi sebebiyle daha riskli bir varlık olduğu yorumu yapıldı.

Altının geçen yıl düşük performans göstermesini, insanların riskli varlıklara yönelmesine bağlayan analistler, JPMorgan analistleri gibi bu harekette Bitcoin’in yerine değinmediler.

Goldman Sachs analistleri ayrıca ‘kıt kaynak’ açısından da birbirine benzeyen iki varlığı kıyaslamadılar.