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Goldman Sachs Yönetim Kurulu Başkanı uyardı: "Benzeri görülmemiş şoklar bekliyorum"

JPMorgan CEO'su Jamie Dimon'ın yatırımcıları yaklaşan kasırgaya karşı uyarmasının ardından yüksek profilli bir uyarı da Goldman Sachs cephesinden geldi. Goldman Sachs Yönetim Kurulu Başkanı John Waldron ekonomide daha önce benzeri görülmemiş şoklar yaşanacağını öngördü.

Ekonomi 03.06.2022, 14:33 03.06.2022, 14:45
Goldman Sachs Yönetim Kurulu Başkanı uyardı: "Benzeri görülmemiş şoklar bekliyorum"

Goldman Sachs Yönetim Kurulu Başkanı John Waldron, cari ekonomik kargaşanın kariyeri boyunca gördüğü en büyük zorluklardan biri olduğunu söyledi.

JPMorgan CEO'su Jamie Dimon

JPMorgan CEO'su Dimon'un yatırımcıları "yaklaşan kasırga"ya hazırlanmaları için uyardığı bir dönemde konuşan Waldron, "Ben herhangi bir hava şartı ile benzerlik kurmaktan kaçınacağım, ancak enflasyondan, değişen para politikasından ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından kaynaklı risklerin küresel ekonomiyi dizinden vurmasından korkuyorum" dedi.

Waldron, "Kariyerim boyunca gördüğüm en karmaşık ve dinamik ortam. Ancak sisteme yönelik şokların sayısındaki artış benim için benzeri görülmemiş bir durum" ifadelerini kullandı.

Önümüzde daha zorlu ekonomik zamanlar olacağından kuşku duymadığını ifade eden Waldron, "Daha zorlu bir sermaye piyasaları ortamı göreceğimize kuşku yok" diye konuştu. (bloomberght)

#goldman sachs #Yönetim Kurulu Başkanı
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