Goldman Sachs'tan dikkat çeken değerlendirme: Dolar düşecek, TL yükselecek

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından olan Goldman Sachs'tan dolar/TL hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Goldman Sachs, hazırladığı raporda Türk lirası beklentilerini revize etti.

Türk lirasının dolar karşısında yükselişinin devam edeceğini öne süren Goldman Sachs 3, 6 ve 12 aylık dönemdeki dolar/TL paritesi için tahminlerini daha önce 7,75, 8,00 ve 9,00 olarak ortaya koymuştu. Goldman Sachs mevcut beklentilerini 7,50, 7,75 ve 8,00 olarak değiştirdi.

AĞBAL İLE İSTİKRAR YAKALANACAK

Goldman Sachs analistlerinin ortaya koyduğu tahminlerde Türk lirasının önümüzdeki dönemde dolar karşısında daha da değer kazanacağı beklenirken Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilen Naci Ağbal yönetimindeki kurulun istikrarlı bir yapı içerisine girebileceğini öne sürdüler.

Analistler söz konusu iddialarıyla ilgili şöyle konuştular:

"TCMB Başkanı Ağbal'ın ortaya koyduğu Türk lirasını istikrarsızlaştırmadan yeniden döviz rezervi biriktirme çabasının, yüksek enflasyon ve siyasi risklerde dikkate alındığında, liranın dolar karşısında ani şekilde güçlenmesi yerine daha istikrarlı bir patika izlemesi ile sonuçlanması büyük olasılık"

DOLAR HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Goldman Sachs analistlerinin beklentilerini yenilerken geçtiğimiz haftayı 7,63 TL ile kapatan dolar kuru yeni haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Dolar kuru şu sıralarda 7,68 TL seviyesinden alıcı buluyor.