Golda Gıda yeni projelerle kapasitesini artırdı

Bera Holding’e bağlı, 1 milyon metrekareyi aşkın açık alanı ile Türkiye’nin gıda alanındaki en büyük entegre yatırımı olan Golda Gıda A.Ş., pandemi sürecinde yaptığı yeni anlaşmalar sonucunda üretimini sürekli olarak artırdı.

Bu dönemde artan iç ve dış talepleri karşılamaya yönelik yeni projelere odaklanan Golda Gıda A.Ş. Eylül ayı başında önemli bir iş birliğine imza attı. 2 Eylül tarihinde KAP’a yapılan bildirim sonucunda Tarım Kredi Birlik A.Ş. ile Golda Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. arasında 31.05.2021 tarihine kadar teslim edilmek üzere tutarı 80 milyon TL olan üretim anlaşması imzalandı. Bu projeksiyonlar doğrultusunda makarna, kırmızı mercimek, un fabrikalarının üretim kapasitelerinin tam kapasite çalışması yönünde hazırlıklar tamamlandı. “Anadolu’da Sizin İçin Üreten Eller Var” sloganı ile pandemi sürecinde belirli hatlardaki üretimini iki katına çıkaran Golda Gıda A.Ş., yurtiçi talebine paralel olarak artan yurtdışı taleplerini de karşılamayı planlıyor. Yeni makine yatırımları için hazırlık yapan Golda Gıda, makarna, un ve bisküvi üretiminde benzer projelerle önümüzdeki dönemde adından daha fazla söz ettirmeyi hedefliyor.

Golda Gıda A.Ş. Genel Müdürü Fatih Doğan, “Gıda Şehri Projesi” olarak bilinen Karaman’daki entegre tesislerinin Türkiye’de sektörün sayılı tesisleri arasında yer aldığını vurguladı. Tesislerinin toplamda 1 milyon 100 bin metrekarelik alana sahip olduğunu anlatan Doğan, aynı kampüste un, irmik, makarna, bisküvi-gofret-marshmallow ve bakliyat olmak üzere toplamda 5 ayrı fabrikanın bulunduğunu belirtti. Mevcut kapasiteye dair bilgiler veren Doğan, “İrmik fabrikası yıllık 70 bin ton, makarna 66 bin ton, un 70 bin ton, bakliyat 24 bin ton, bisküvi de 12 bin ton üretim kapasitesine sahip. Ayrıca büyükbaş süt hayvancılığı çiftliğimiz de mevcut olup, bu tesiste bin 200 büyükbaş hayvan yetiştirilmekte, yıllık 5,5 milyon litre süt üretilmektedir” dedi.

"Yılda ortalama 90 bin ton gıda üretiyoruz"

Entegre tesislerde yılda yaklaşık 110 bin ton buğday işlendiğini anlatan Doğan, bu yılki hasat döneminde bölgedeki çiftçilerden 15 bin ton buğday aldıklarını söyledi. Kullanılan hammaddenin yüzde 90’ının yöre çiftçisinden temin edilirken, üreticiden tüketiciye her kesimin memnuniyetinin sağlanması ve kaliteli ürünler ortaya çıkarılmasının hedeflendiğini kaydeden Fatih Doğan, “Golda Gıda A.Ş. olarak, yılda ortalama 90 bin ton gıda üretiyoruz. Pandemi süreci gıda konusunda yeterliliğin ne denli stratejik öneme haiz olduğunu bizlere tekrar hatırlatmıştır. Golda Gıda A.Ş. olarak bu sorumluluğumuzun farkında olarak ülkemizin artan gıda ihtiyacını karşılarken, 83 ülkeye yaklaşık 20 milyon dolar civarında ihracat yapmaktayız. 400 kişiye doğrudan, bin 600 kişiye dolaylı olarak bölge insanımıza istihdam sağlamanın gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.