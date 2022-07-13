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Gökçeada tarihinde ilk kez 4 gemiyle birden sefer gerçekleştirildi

Türkiye’nin en büyük adası Gökçeada, Kurban Bayramı’nda vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Çanakkale Boğazı ile adalar arasındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş, Kabatepe-Gökçeada Hattı’nda ilk kez 4 gemiyle feribot seferleri gerçekleştirdi.

Ekonomi 13.07.2022, 15:16
Gökçeada tarihinde ilk kez 4 gemiyle birden sefer gerçekleştirildi

Türkiye’nin en büyük adası Gökçeada, Kurban Bayramı’nda vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Çanakkale Boğazı ile adalar arasındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş, Kabatepe-Gökçeada Hattı’nda ilk kez 4 gemiyle feribot seferleri gerçekleştirdi.

Kurban Bayramı tatilinde Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi tatilciler tarafından yoğun ilgi gördü. Çanakkale Boğazı ile adalar arasındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş.’ye ait feribotlar 8 Haziran Cuma günü gününden itibaren 5 günde ada hattında toplam 157 sefer gerçekleştirdi. Feribotlar, sefer süresi yaklaşık 1 saat 25 dakika olan Kabatepe-Gökçeada Hattı’nda 24 saat esasıyla hizmet verdi. Kurban Bayramı’nın son gününde tatilciler, adadan dönüşe geçerken Gökçeada tarihinde ilk kez 4 gemiyle birden seferler gerçekleştirildi.

Bozcaada’ya 5 günde 153 sefer düzenlendi

Çanakkale’nin bir diğer adası Bozcaada’da ise bayram boyunca 5 günde toplam 153 feribot seferi düzenlendi. Tatil için Gökçeada ve Bozcaada’yı tercih eden vatandaşlar adalara gidişte ve dönüşte online bilete büyük ilgi gösterdi. Gestaş’ın online feribot biletleri günler öncesinden tükendi.

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