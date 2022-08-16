GMİS Genel Sekreteri Kaya’dan Amasra B sahasında sözleşme uzatılmasına tepki

Bartın Amasra-B Taşkömürü Sahası’nın ihalesini alan Hattat Enerji ve Maden A.Ş. (HEMA) 17 yıllık süreçte kömür üretimini başlatmadı. Buna karşın şirketin sözleşmesi 2040 yılına kadar uzatıldı. Sözleşmenin uzatılmasına ilk tepki GMİS Genel Sekreteri Ertan Kaya’dan geldi. Kaya, şirketin 17 yıl boyunca taahhütlerini yerine getirmediğini ve bir kürek dahi kömür üretmediğini ifade ederken şirketin kredi talebinin ise termik santral altyapısı için olduğunu belirtti.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri Ertan Kaya, “Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra-B Sahasını, TTK’nın uhdesinde kalması kaydıyla, 5 Nisan 2005 tarihinde o günkü adı HEMA A.Ş. olan Hattat Enerji Maden A.Ş.’ ye rödevans karşılığı 20 yıl süreyle vermiştir. İhaleyi alan işletmeci tarafından verilen teklif mektubunda belirtildiği üzere hazırlık dönemi 3 yıl, üretim süresi ise 17 yıldır. Ancak adı geçen şirket sözleşme gereği taahhüt ettiği hazırlık ve üretim şartlarını yerine getirmemiştir. Defalarca kez ek süre isteyen şirket 17 yıllık süreçte bir kürek dahi kömür üretmemiş TTK’ya rödevans borcunu da ödememiştir. 2019 tarihinde yapılan protokolle şirket lehine rödevans sözleşmesinde belirtilen koordinatlar değiştirilmiş, TTK’nın doğrudan işlettiği Amasra-A sahası küçültülmüş ve üretim yılları azaltılmıştır. Amasra-B Sahası’ndan 1 kilo kömür çıkartılmadığı ve yeterli istihdam yaratılamadığı gerçeği ortadayken, taşkömürü fiyatlarının uluslararası piyasalarda yükselmeye devam ettiği, taşkömürü ithalatımızın ise her geçen yıl arttığı bir dönemde şirket, ülke sanayisine ve ekonomisine tek kuruş katkı sağlamadığı gibi atıl bırakılan milyonlarca ton taşkömürü üretilmeyerek 17 yıllık sürede kamu büyük zararlara uğratılmıştır. 17 yıllık süreç ve mevcut şartlar göz önüne alındığında şirketin Amasra-B sahasından kömür üretmesi mümkün görünmediği halde Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) Maden Arama Planlama ve Endüstri Genel Müdürlüğü’ne (MAPEG) devrettiği Amasra-B Sahası, MAPEG’in yönetmeliklerine göre sözleşmesini 2040 yılına kadar uzatması da kabul edilebilir değildir” dedi.

Kaya ayrıca, “Bütün sahaların sözleşmesinin 2022’de sonlanmasına rağmen şirketin sözleşme süresinin uzatılması ve şirketin 50 milyon + 50 milyon Euro kredi talebinin işleme konulmasının da şirketin Amasra’da kurmak istediği termik santral için altyapı hazırlığının göstergesidir.” Şeklinde konuştu.

Kaya açıklamasının devamında Amasra B sahasının TTK’ya devredilmesi gerektiğinin de altını çizerek, “Kömüre en çok ihtiyaç duyulan bir dönemde TTK’nın üretim sahasının daraltılması doğru bir uygulama değildir. Aynı zamanda şirketin 17 yıllık boşa geçirdiği süreç TTK’nın yatırım planlarını da olumsuz etkilemiştir. Şirkete sağlanan imkanlar TTK’ya sağlanırsa yapılacak yatırımlarla ülke ekonomisine çok daha büyük katkılar sunulur” dedi.