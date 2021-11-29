GMİS Başkanı Hakan Yeşil: "Zonguldak’a yakın zamanda kok fabrikası açılacak"

Zonguldak Genel Maden İşçileri Sendika (GMİS) Başkanı Hakan Yeşil, Zonguldak’a bir kok fabrikasının kurulacağının müjdesi verdi.

Zonguldak Genel Maden İşçileri Sendika (GMİS) Başkanı Hakan Yeşil, “Yakın zamanda bir kok fabrikasının açılacağı hayata geçirileceği birinci ağızdan ben size söyleyebilirim. Çok hızlı bir şekilde olacağı söylendi. Özellikle bu Türkiye Taşkömürü Kurumu için önemli bir gelişme” dedi.

GMİS Başkanı Hakan Yeşil, Zonguldak’a bir kok fabrikası açılacağını söyleyerek, “Bizim kok fabrikamız vardı. Nedense zamanla bu kültürümüzden vazgeçildi. Geldiğimiz nokta da dünyada ki enerji sıkıntısından kaynaklanan kömür açığından kaynaklanan bir sıkıntı var. Koklaşabilir özelliği olan sadece Zonguldak’ta olan Taşkömürümüzün böyle bir fabrikaya ihtiyacı var. Kurumumuzun bu zarardan kurtulabilmesi için her sene biliyorsunuz bu zararlar açıklanıyor bu zarardan kurtulabilmemiz için bu fabrikanın açılması şart. Yakın zamanda bir kok fabrikasının açılacağı hayata geçirileceği birinci ağızdan ben size söyleyebilirim. Çok hızlı bir şekilde olacağı söylendi. Özellikle bu Türkiye Taşkömürü Kurumu için önemli bir gelişme” dedi.