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Glovo, Türkiye dahil 4 ülkeden çekiliyor

İspanya merkezli teslimat uygulaması Glovo, aralarında Türkiye'nin de olduğu dört pazardan sürpriz bir çıkış kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu kararın 2021 yılında kârlılığı artırma hedefi doğrultusunda alındığı kaydedildi. Glovo'nun faaliyetlerini durduracağı dört ülke ise Türkiye, Mısır, Uruguay ve Porto Riko olarak açıklandı. Glovo Kurucu Ortağı ve CEO’su Oscar Pierre, "Özellikle Türkiye gibi başarılı bir operasyon yürüttüğümüz bir ülkede bu kararı vermek bizim için çok zor oldu" dedi.

Glovo, Türkiye dahil 4 ülkeden çekiliyor

İspanya merkezli teslimat uygulaması Glovo, aralarında Türkiye'nin de olduğu dört pazardan sürpriz bir çıkış kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu kararın 2021 yılında kârlılığı artırma hedefi doğrultusunda alındığı kaydedildi. Glovo'nun faaliyetlerini durduracağı dört ülke ise Türkiye, Mısır, Uruguay ve Porto Riko olarak açıklandı. Glovo Kurucu Ortağı ve CEO’su Oscar Pierre, "Özellikle Türkiye gibi başarılı bir operasyon yürüttüğümüz bir ülkede bu kararı vermek bizim için çok zor oldu" dedi.

22 Ocak 2020 Çarşamba 13:46
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Glovo, Türkiye dahil 4 ülkeden çekiliyor

İspanyol teslimat girişimi Glovo, Türkiye’nin de içinde bulunduğu dört ülkede operasyonlarını durdurma kararı aldığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, söz konusu dört ülkenin Türkiye, Mısır, Uruguay ve Porto Riko olduğu bildirildi.

Şirketin konuya dair yaptığı açıklamada, alınan kararın operasyonu konsolide etme ve kaynakların kısa vadede kârlılığa erişebileceği bölgelere kaydırma stratejisinin bir parçası olduğu bildirildi.

Türkiye'deki kuryelerine yönelik de açıklamalarda bulunan Pierre, "Kuryelerimize, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza değer yaratmaya devam edeceğiz.Türkiye’deki tüm kuryelerimize, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza yoğun emekleri, bize olan bağlılıkları ve süregelen destekleri için teşekkür ettiğimizin bilinmesini isterim" dedi.

SON ALDIĞI YATIRIM İLE 'UNICORN' OLMUŞTU

Glovo'nun tüm dünyada 2.5 milyonun üzerinde aylık aktif kullanıcısı ve 25 bin iş ortağı bulunuyor. Şirket, 22 ülkede ve 298 şehirde faaliyet gösterirken, 2 binden fazla çalışan ve 51 bin kuryeye sahip. 

Glovo, Türkiye'de İstanbul başta olmak üzere, Ankara ve İzmir'de hizmet veriyordu. 

İspanyol girişim en son Aralık ayında Mubadala liderliğindeki yatırım turunu 167 milyon dolar ile tamamlayarak, değerini milyar dolarlın üzerine çıkarmış ve 'unicorn' statüsü kazanmıştı.

PAZARDA REKABET ARTTI

Glovo'nun faaliyet gösterdiği online teslimat pazarında son dönemde çetin bir rekabet yaşanıyor.

2018'e kadar yerli girişimlerden Getir'in tek oyuncu olduğu pazarda, son bir yıldır İstegelsin, Glovo ve Yemeksepeti bünyesindeki Banabi de pay kapmaya başladı.

GETİR'E 38 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Bu gibi girişimlerin yanı sıra, Carrefoursa ve Migros gibi perakende markaları da kendi çözümlerini sunmaya başladı.

2015'ten bu yana online teslimat sektöründe faaliyet gösteren Getir, en son geçtiğimiz hafta Silikon Vadisi yatırımcılarından 38 milyon dolarlık yatırım alarak ses getirmişti.

NEVZAT AYDIN'DAN GÖNDERMELİ TWEET

Çevrimiçi yemek sipariş sitesi Yemeksepeti ve teslimat uygulaması Banabi’nin kurucusu Nevzat Aydın ise Glavo'nun Türkiye'deki faaliyetlerini durduracağı haberleri üzerine sosyal medya üzerinden göndermeli bir mesaj paylaştı.

Aydın, Twitter hesabından yaptığı paylaşmda, "Aylardır aralıksız üzerimize çamur atarak reklam kampanyası yapan Glovo, Türkiye’yi terk ediyormuş. Üzüldüm, keşke bu ülkeye yatırıma devam edip ‘geldikleri gibi gitmeselerdi’." ifadelerine yer verdi. 

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