Global Village, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor
Global Village, 28’inci sezonunda konuklarını Ekim ayında ağırlamaya başlayacak.
Ekonomi 02.06.2023, 09:35
Global Village, 28’inci sezonunda konuklarını Ekim ayında ağırlamaya başlayacak.
Mevsimsel olarak 6 ay boyunca devam eden Global Village, 28’inci sezonunda konuklarını Ekim ayında ağırlamaya başlayacağını duyurdu. Verilen bilgiye göre; Dubai, 2023’ün ilk çeyreğinde yolcu trafiğinde yüzde 55,8’lik bir artış yaşadı. Global Village’ın 188 gün süren 27’nci sezonunu 9 milyon misafir ziyaret etti.