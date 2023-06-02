Global Village, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor

Global Village, 28’inci sezonunda konuklarını Ekim ayında ağırlamaya başlayacak.

Mevsimsel olarak 6 ay boyunca devam eden Global Village, 28’inci sezonunda konuklarını Ekim ayında ağırlamaya başlayacağını duyurdu. Verilen bilgiye göre; Dubai, 2023’ün ilk çeyreğinde yolcu trafiğinde yüzde 55,8’lik bir artış yaşadı. Global Village’ın 188 gün süren 27’nci sezonunu 9 milyon misafir ziyaret etti.