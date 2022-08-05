Global saat markasından Türkiye değerlendirmesi

QNET’in distribütörü olduğu İsviçreli saat markası Bernhard H. Mayer’in beşinci kuşak temsilcisi J.R. Mayer Türkiye’nin lüks saat pazarı hakkında açıklamalarda bulundu. 1800’lü yıllardan bu yana lüks saatler üreten markanın temsilcisi Mayer, “Türkiye potansiyeli yüksek olan, eşsiz ve renkli bir pazar. Özellikle lüks saat satışlarındaki artış dikkat çekici” dedi.

Dünyaca ünlü İsviçreli lüks saat markası Bernhard H. Mayer’in beşinci kuşak temsilcisi, QI Group Uluslararası Operasyonlar Direktörü J.R. Mayer İstanbul’da gazetecilerle bir araya geldi. 1800’lerden bu yana lüks saat ve mücevher sektöründe faaliyet gösteren Mayer ailesinin temsilcisi J.R. Mayer; lüks saat pazarı, dijitalleşme ile e-ticaretin etkileri, Türkiye pazarı, QNET işbirliği ve markanın önümüzdeki dönem için planlarını anlattı.

Türkiye pazarına ilişkin değerlendirmede bulunan Mayer, “Türkiye bizim için oldukça önemli bir pazar ve saatlerimiz çok beğeniliyor. Özellikle de lüks saat piyasasında satış rakamları yüksek seyrediyor. QNET ile olan iş birliğimizle de kalite ve hizmetten ödün vermeden, ilişkileri merkeze alan bir satış modeliyle burada saatlerimizi müşterilerimizle buluşturuyoruz. Türkiye gibi eşsiz ve renkli bir pazarı anlayabilme şansı bulduğumuz için çok heyecanlıyız. Saatlerimizi doğrudan satış yöntemiyle tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Önümüzdeki dönemde QNET’in sürdürülebilirlik ilkeleriyle paralel olarak, tüketicilerin doğa bilincinin artması nedeniyle de hem saat üretiminde hem de ambalajlarımızda yenilenebilir malzemeler kullanacağız. Bu şekilde lüks ve sürdürülebilirlik arasında yepyeni bir rota çizmeyi hedefliyoruz” dedi.

Lüks pazarında tüketicilerin pandemi sonrasında geleneksel ve İsviçre yapımı lüks saatlere talebinin güçlü bir şekilde devam ettiğini dile getiren Mayer, “İnsanlar özellikle yatırım yapmak ve bir sonraki nesillere aktarmak üzere somut değeri olan parçaları seçiyor. İsviçre yapımı lüks saatler de bu arzunun bir parçası” şeklinde konuştu.

Şirketle uzun yıllara dayanan iş birliklerine vurgu yapan Mayer, “Şirketle son 15 yılda 50’den fazla ülkede yer alan müşterilerimiz için 100’ün üzerinde saat modeli ürettik. Ortaklığımız bizim için oldukça başarılı oldu. E-ticaret önem kazansa da doğrudan satış modeliyle müşterilerimizle daha yakın etkileşim içerisinde olabiliyoruz. Ancak dijitalleşmeyi de görmezden gelmiyoruz. İlerleyen dönemlerde metaverse’de yer alacak bir sanal mağazanın oluşturulması ve müşterilerimizin saat modellerimiz ile üst düzey hizmetimizi deneyimleyebileceği bir alan için yatırımlarımızı başlattık” ifadelerini kullandı.