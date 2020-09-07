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Global Piyasalarda Yön Arayışı Devam Ediyor...



BIST 100 endeksi, Cuma gününü yüzde 0,93 yükselişle 1.086 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,54 ve holding endeksi, yüzde 1,25 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandırırken, yüzde 3 ile metal eşya, makina, en çok gerileyen ise yüzde 1,29 ile finansal kiralama, faktoring olduğu görülüyor.

ABD Borsaları Cuma gününü ana endeksler tarafında Dow Jones yüzde 0,56 , S&P 500 endeksi yüzde 0,81 ve NASDAQ endeksi yüzde 1,27 düşüş ile tamamladı.

Avrupa Borsaları Cuma gününü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,88, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,65, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,89 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,82 düşüş ile tamamladı.

Haftanın ilk işlem gününde, zayıf veri akışı ile birlikte global piyasalarda risk iştahının seyrine bağlı olarak fiyatlama davranışları takip edilemeye devam edilecek. Aynı zamanda ABD ve Kanada’da İşçi Bayramı dolasıyla piyasalar kapalı olacak.



Manşette Öne Çıkanlar

TCMB tarafından yayınlanan Ağustos Ayı Fiyat Gelişmeleri raporuna göre, Tüketici fiyatları Ağustos ayında yüzde 0,86 oranında arttı, yıllık enflasyon yüzde 11,77 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon, temel mal başta olmak üzere enerji ve gıda gruplarında artarken hizmet grubunda yatay seyretmiş, alkollü içecekler ve tütün grubunda ise tütün fiyatları kaynaklı yüksek bazın etkisi ile gerilediği belirtilmiştir. Temel mal grubundaki artışta dayanıklı tüketim malları öne çıkarken, enerji grubunda döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki gelişmelerin yansımaları izlendiği vurgulanmıştır. Gıda enflasyonundaki artışta işlenmemiş gıda grubu belirleyici olduğu, Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonu ve eğilimleri yükseldiğine değinilmiştir. Otomobilde matrah ve ÖTV değişiklikleri enflasyonu yukarı yönlü etkileyebileceği değerlendirilmektedir.

· Çin Cumhurbaşkanı yaptığı değerlendirmede, Çin’in ticaret ve hizmetlerde büyük ittifak kurulmasını istediğini, Pekin’de pilot bir serbest ticaret bölgesi kurulmasını desteklediğini ifade etti.

ABD'de Tarım Dışı İstihdam Ağustos ayında 1,371,000 ile beklentinin hafif üzerinde artış gösterirken, İşsizlik Oranı % 8.4'e geriledi. Ortalama saatlik kazançlar verisinde ise Ağustos ayında aylık yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 4.7 artış kaydedildi.

ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin seçimin hemen öncesinde hükümetin kapanmaması ve virüsün ekonomik etkilerinini azaltmaya yönelik paketin harcama pusulası üzerinde hayati bir engel teşvik etmesine izin vermeme hususunda birlikte çalışma kararı aldıkları açıklandı.

TCMB tarafından açıklanan Reel Efektif Döviz Kuru verilerine göre, Reel efektif döviz kuru endeksi, Ağustos'ta TÜFE bazında 4,6 puan azalarak 63,71 değerine geriledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Michel ile görüşmesinde, Avrupalı siyasetçilerin bölgesel meselelerde tahrik edici söz ve adımlarının çözüme hizmet etmeyeceğini vurguladı. (Kaynak:AA)

· Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketici kredilerinde genel vade sınırını 60 aydan 36 aya indirdiği açıkladı.

· Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ın ortaklaşa gerçekleştirdikleri "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası tatbikatı 6-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

· Beyaz Saray'ın ekonomi danışmanı Larry Kudlow, Trump yönetiminin Amerikalı hava yolu şirketlerine yönelik ek yardım planının önümüzdeki birkaç hafta içinde açıklamasını beklediğini ifade etti.

Borsa İstanbul’da bugün yatay açılış yapması bekleniyor.



