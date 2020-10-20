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Global Piyasalar Yön Arayışında…



BIST 100 endeksi, günü bankacılık hisselerinin öncülüğünde yüzde 1,06 yükselişle 1.205 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 22,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,41 holding endeksi yüzde 1,66 değer kazandığı günde sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,52 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 1,53 ile elektrik olduğu görüldü.

ABD'de endeksler destek paketine dair belirsizlikler nedeniyle günü düşüşle kapandı. Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 1,44, S&P 500 endeksi yüzde 1,62 ve Nasdaq endeksi ise yüzde 1,65 değer kaybetti.

Bugün, Yurtiçinde sakin veri akışı takip edilecek. Global piyasalarda, ABD’de açıklanacak olan Konut Sektörü verileri yakından izlenecek. Ayrıca, gün içerisinde, bazı FOMC üyelerinin açıklamaları günün önemli gelişmeleri arasında sıralanabilir.

Yeni işlem gününde, Asya seansında ve global piyasalarda işlem gören endeks vadeli işlem sözleşmelerinde risk iştahının seyrine bağlı olarak fiyatlama davranışlarında ayrışmanın devam ettiği izleniyor.



Manşette Öne Çıkanlar

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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları kapsamında düzenlenen ve dijital para birimlerinin ele alındığı "Sınır Ötesi Ödemeler - Gelecek İçin Bir Vizyon" başlıklı panelde; dijital paranın, ABD ekonomisi ve ödeme sistemleri için olası maliyetlerini ve faydalarını dikkatli bir şekilde değerlendirdiklerini belirtti.

Yatırımcılar gelişen piyasalara yatırım yapan borsa yatırım fonlarına geçen hafta 1.54 milyar dolarlık giriş gerçekleştirdi. Gelişen piyasa fonlarına 4 ayın en güçlü girişi gerçekleştiği açıklandı. (Kaynak: Bloomberght)

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri Ağustos 2020 raporuna göre; Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2019 yıl sonuna göre % 10,2 oranında azalışla 227,4 milyar dolar, yükümlülükleri ise % 1,0 oranında azalışla 592,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2019 yıl sonunda -344,7 milyar dolar iken 2020 Ağustos sonunda -364,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, koronavirüs ile mücadelede, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki durum ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler gündemiyle bugün toplanacak.(TRTHaber)

ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı Başkan Donald Trump ile Demokrat başkan adayı Joe Biden arasında 22 Ekim akşamı düzenlenecek canlı yayın tartışması için yeni kurallar bildirildi. 90 dakika sürecek tartışma 15 dakikalık dilimlere ayrılacak ve 6 konu başlığı olacağı medyada yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı değerlendirmede, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), Demokrat başkan adayı ve eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Ukraynalı enerji şirketi Burisma ile ilişkisi olduğu iddialarını soruşturması gerektiğini ifade etti.

Borsa İstanbulda, BİST-100 Endeksi'nin güne yatay başlamasını öngörüyoruz.