Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA
BİST
98799
ALTIN
387.084
DOLAR
7.0460
STERLİN
8.7599
EURO
7.6910

Gizemli yardımsever veresiye defterlerini satın aldı

Adana’nın Kozan ilçesinde gizemli bir yardımsever kırsaldaki mahallelerin bakkal dükkanlarına giderek vatandaşların veresiye defterlerindeki borçlarını kapattı.

Gizemli yardımsever veresiye defterlerini satın aldı

Adana’nın Kozan ilçesinde gizemli bir yardımsever kırsaldaki mahallelerin bakkal dükkanlarına giderek vatandaşların veresiye defterlerindeki borçlarını kapattı.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 14:50
1769 Okunma
Gizemli yardımsever veresiye defterlerini satın aldı

Gizemli yardımsever Bağlar ve Tavşantepe mahallerinde bulunan iki ayrı bakkala giderek vatandaşın veresiye defterlerindeki borçlarını kapadı. İsminin açıklanmasını isteyemeyen yardımsever el alan eli görmemeli diyerek bakkalı isminin açıklanmaması için tembihledi.

Bakkal Ömer Küçükakçalı, vatandaşın borçlarını ödemek isteyen gizemli yardım severin talebini duyunca ilk başta inanamadığını söyledi. 30 ailenin yaklaşık 5 bin lira değerindeki alacağının bir kalemde silindiğini söyleyen Küçükakçalı, “Allah razı olsun bayramı fırsat bilerek bir iş insanı telefon açtı. Defterinizde maddi sıkıntısı olan borcu olan var mı? dedi. Çok yüklü bir miktar çıktı. Ben bunun hepsini değil de bir kısmını ödeyebilirim dedi. En az 5 bin lirasını ödedi yaklaşık 30 ailenin borcunu ödedi. Aileleri aradık söyledik. Çok mutlu oldular. Ramazan ayında bayramı yaşadılar. İsminin söylenmesine istemedi. Sağ elin verdiğini sol el görmesin. Belki örnek olur bir başka hayırsever başka bir marketin borcunu öder” dedi.

Vatandaşların maddi durumu iyi olmadığı için alacaklarını isteyemediğini belirten Küçükakçalı, "Ben daha önce televizyonda duyuyordum inanmıyordum. Kendisine teşekkür ettim. İlk konuştuğumda borcun kapatacağına inanmadım. Bu Ramazan da bizde mutlu olduk. Bu defteri çöpe atacağım” dedi.

Gizemli yardımseverin, Tavşantepe Mahallesinde de bir marketin veresiye defterini kapattığı öğrenildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Geçiş garantileri kapsamında yap-işlet-devret projelerine 3.2 milyar TL ödendi
Geçiş garantileri kapsamında yap-işlet-devret projelerine 3.2 milyar TL ödendi
E-ticarette 'temassız teslimat' haziran sonuna kadar devam edecek
E-ticarette 'temassız teslimat' haziran sonuna kadar devam edecek
Gıda ve içecek sektöründen 5,18 milyar dolar ihracat, 3,88 milyar dolar ithalat
Gıda ve içecek sektöründen 5,18 milyar dolar ihracat, 3,88 milyar dolar ithalat
Enflasyon beklentilerin üzerinde: Benzin indirimi bile etkili olmadı...
Enflasyon beklentilerin üzerinde: Benzin indirimi bile etkili olmadı...
Dış ticarette koronavirüsün etkisi: Nisan ayında ihracat %41, ithalat %28 düştü
Dış ticarette koronavirüsün etkisi: Nisan ayında ihracat %41, ithalat %28 düştü
Serbest piyasada fındık 24 lira
Serbest piyasada fındık 24 lira
Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali "ANA BABA GÜNÜ"
Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali "ANA BABA GÜNÜ"
PİYASALAR YENİ HAFTAYA ZAYIF BAŞLIYOR
PİYASALAR YENİ HAFTAYA ZAYIF BAŞLIYOR
Yerli ve milli dezenfektanın ham maddesi Amasya’dan
Yerli ve milli dezenfektanın ham maddesi Amasya’dan
Eski ciplerin inanılmaz değişimi
Eski ciplerin inanılmaz değişimi
Elektrik faturasını yarıya düşürün!
Elektrik faturasını yarıya düşürün!
Yüzyıllık Markalar “Vazgeçmek Yok” Diyor!
Yüzyıllık Markalar “Vazgeçmek Yok” Diyor!
Doğtaş özel koleksiyon ve berjerler ile Anneler Günü’ne hazır
Doğtaş özel koleksiyon ve berjerler ile Anneler Günü’ne hazır
Çay hasadında 6900 TL maaşla 2 bin işçi aranıyor
Çay hasadında 6900 TL maaşla 2 bin işçi aranıyor
TOKİ'nin indirim kampanyası başlıyor
TOKİ'nin indirim kampanyası başlıyor
Her talep artışını zam fırsatı olarak gören toptancı ve perakendeciler yine sahnede
Her talep artışını zam fırsatı olarak gören toptancı ve perakendeciler yine sahnede
FATİNOĞLU: "SINIRLAR ÖNEMLİ… MİLLİ DEVLET VE MİLLİ EKONOMİ, ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ÖNE ÇIKACAK."
FATİNOĞLU: "SINIRLAR ÖNEMLİ… MİLLİ DEVLET VE MİLLİ EKONOMİ, ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ÖNE ÇIKACAK."
KOBİ'lere gelirlerini artıracak 7 öneri
KOBİ'lere gelirlerini artıracak 7 öneri
Konutta normalleşme ile talep patlaması bekleniyor
Konutta normalleşme ile talep patlaması bekleniyor
Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak
Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak

banner371

banner363

banner372

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim