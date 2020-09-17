Gizemfrit, isim ve logosunu yeniledi

Sektöründe liderlik bayrağını taşıyan kimyasal kaplama malzemeleri üreticisi Gizemfrit, unvan değişikliğine giderek isim ve logosunu yeniledi. Hizmet verdiği farklı sektörlerdeki markalarını tek bir isim altında bir araya getiren şirket, faaliyetlerine “Akcoat” adıyla devam edecek.

Emaye, seramik, yapışmaz ve dekoratif kaplamalar, pigment ve cam olmak üzere 5 ana ürün grubunda üretim yapan Gizemfrit, dönüşüm projesini hayata geçirdi. 41 yıllık geçmişe sahip şirket, frit üretiminin yanı sıra, pek çok farklı sektöre yönelik faaliyetlerini, dünya genelinde yeni bir ‘çatı marka’yla devam ettirme kararı aldı. Bu doğrultuda şirketin ismi ‘Akcoat’ olurken, logosunun da yenilendiği duyuruldu.

“Akcoat, bir isim değişikliğinden fazlası”

İsim ve logoyu da kapsayan kurumsal kimlik değişikliğiyle ilgili konuşan Akcoat Genel Müdürü Veysi Küçük, “Akcoat, şu an 6 kıtada ürünleri ve hizmetleriyle faaliyet gösteren ve son 11 yıldır da sektöründe ihracat şampiyonu olan global bir şirket. Faaliyet gösterdiğimiz Çin, Amerika ve İspanya gibi pazarlarda marka bilinirliğini artırmaya yönelik marka algı araştırması yaptık. İş alanlarımız her geçen gün biraz daha büyürken, bu çalışmalarımızın ışığında; genişleyen faaliyetlerimizi bir çatı markayla sürdürme ihtiyacımız doğdu. Bu nedenle Akcoat adı altında yeni bir marka yaratarak, isim değişikliğinden öte yepyeni bir kurumsal kimlik edindik. Ar-Ge, inovasyon ve güncel pazarlama odağıyla, trendleri yakından takip eden, modern, değişime açık, ihtiyaçlara en özel ve hızlı biçimde yanıt verebilen, dinamik bir küresel marka olarak Akcoat’u sizlere takdim etmekten gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Akkim Genel Müdürü Onur Kipri ise “İştirakimiz Gizemfrit’in ‘Akcoat’ kimliğiyle yeni başarılara ulaşacağına inancımız tam” dedi.

Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü de Akcoat’un dünya markası hedefiyle başlayan değişim yolculuğunu desteklediklerini kaydetti. Akkök Holding’in Akcoat ile uluslararası arenada gücüne güç katacağına inandığını söyleyen Dördüncü şunları söyledi; “Ailemizin en genç üyesi, global bir şirket olan Akcoat ile gurur duyuyoruz. Akcoat’un başarılarla dolu bir geleceğe yönelik bu adımlarını heyecanla karşılıyoruz.”