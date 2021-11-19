İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor'un "Keşfedecek Çok Şey Var" podcast serisinin 12'nci bölümü yayımlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, GittiGidiyor "Keşfedecek Çok Şey Var" podcast serisine devam ediyor.

Dinleyicileri farklı ve ilgi çekici konulardaki sohbetlerle buluşturan serinin 12'nci bölümünde "Black Friday Döneminde Akıllı Alışveriş" konusu konuşuldu. Yayında ayrıca e-ticaretin alışveriş dünyasında yarattığı etki de ele alındı.

Burak Tatari moderatörlüğünde, GittiGidiyor Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CMO) Feyza Dereli Fedar konukluğunda gerçekleşen podcast yayınında, indirim dönemlerinde tüketicilerin nasıl daha akıllı ve odaklı alışveriş yapabileceklerine değinildi. Son yıllarda gitgide popülerliğini artıran indirim günlerinin hem dünyadaki hem de Türkiye'deki durumundan bahsedilen yayında Feyza Dereli Fedar, tüketici davranışlarını etkileyen faktörleri ve salgın döneminde değişen tüketici alışkanlıklarını da anlattı.

GittiGidiyor'un 20'nci yılında hayata geçirdiği, her yeni bölümde, birbirinden değerli konukların katılımıyla ilgi çekici konularda yayınların yer aldığı GittiGidiyor’un podcast kanalı “Keşfedecek Çok Şey Var”a Spotify, Apple Podcasts ve Google Podcasts platformlarından erişilebiliyor.