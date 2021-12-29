GittiGidiyor'dan yılbaşı hediyesi alırken STK'lara destek olmak isteyenlere indirim

İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor, yılbaşı alışverişinde sivil toplam kuruluşlarına destek olmak isteyen kullanıcılarına indirim imkanı sunuyor.

GittiGidiyor'un açıklamasına göre, şirket, yeni yılı iyilik yaparak karşılamak isteyenleri Bir İyilik Olsun'da buluşturuyor.

STK'ların mağazalardaki ürünlerinin daha fazla insana ulaşmasını sağlayarak kuruluşlara destek olmayı amaçlayan GittiGidiyor, yılbaşı döneminde "Bir İyilik Olsun" sayfasındaki STK mağazalarından yapılacak alışverişlerde 80 TL ve üzerine 20 TL indirim sağlıyor.

GittiGidiyor'un hiçbir kar amacı gütmeden, Açık Açık Platformu ile sosyal fayda sağlamak amacıyla hayata geçirdiği "Bir İyilik Olsun" projesinde toplam 12 STK'nın mağazası bulunuyor.