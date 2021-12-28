GittiGidiyor, TEMA Vakfı aracılığıyla 10 bin fidanlık hatıra ormanı oluşturuyor

İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor, 20'nci yılına özel olarak TEMA Vakfı aracılığıyla ile Sivas'ın Divriği ilçesinde 10 bin fidanlık bir hatıra ormanı oluşturacak.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, "GittiGidiyor 20. Yıl Hatıra Ormanı" adıyla kurulacak ormanda karaçam, yalancı akasya, ahlat, mahlep gibi pek çok türden fidan toprakla buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, sorumlu marka bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, "Orman varlıklarının çoğaltılması, ekosistemin devamlılığı ve sürdürülebilir bir gelecek için elimizi taşın altına koymamız gerektiğine inanıyoruz. Bu anlayışla 20'nci kuruluş yıl dönümümüzü kutladığımız 2021 yılında tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımız adına TEMA Vakfı aracılığıyla ‘GittiGidiyor 20. Yıl Hatıra Ormanı’nı kuruyoruz. Sivas’ın Divriği ilçesinde bulunan Çiğdemli köyünde yaklaşık 4,5 hektarlık bir alanda kuracağımız ormanda farklı türlerden 10 bin fidan olacak." ifadelerini kullandı.

Yaz aylarında yaşadıkları üzücü doğal afetlerin, iklim krizinin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdiğini aktaran Kantarcı, şunları kaydetti:

"Doğaya, insana ve diğer tüm canlılara faydalı olmak GittiGidiyor'un en önemli öncelikleri arasında yer alıyor. 2021 yılında başlattığımız kurumsal sosyal sorumluluk projemiz Gitmesine İzin Verme de bu yaklaşımımızın bir parçası. Platformumuzda konumlanan 'Gitmesine İzin Verme' alanında satıcılarımızın doğaya saygılı ürünlerini ön plana çıkarıyor, kullanıcılarımızı doğa dostu ürünler kullanmaya teşvik ediyoruz. Bu alanda ayrıca konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarının bilinçlendirme çalışmalarına destek oluyoruz. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilirlik konusunda çalışmaya ve bu alanda sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştirdiğimiz iş birliklerimize devam edeceğiz."