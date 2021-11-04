İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor, bir kez daha "Kadınlar İçin En İyi İşyerleri" listesinde yer aldı.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, insanı odağına alan yaklaşımı, çeşitlilik ve dahil etme odaklı kurum kültürüyle önemli başarılara imza atmayı sürdürüyor.



2017'den bu yana Great Place to Work Enstitüsü (GPTW) tarafından belirlenen "Türkiye'nin En İyi İşverenleri" listesinde en üst sıralarda yer alan şirket, 250-500 çalışan sayısı kategorisinde "Kadınlar İçin En İyi İşyerleri" listesine de 2. sırada adını yazdırmayı başardı.



Bu ödüle ikince defa layık görülen GittiGidiyor, son 6 yılda 5 defa yine GPTW tarafından verilen Diversity (Çeşitlilik) Özel Ödülü'nü kazanırken, bu yıl "Avrupa'nın En İyi İşverenleri" listesinde de 5. sırada yer almaya hak kazanmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, kadının kamusal alandaki gücünü ve varlığını artırmayı, ülkenin hem toplumsal hem ekonomik kalkınmasında vazgeçilmez bir unsur olarak gördüklerini belirterek, "2021 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu, cinsiyetler arasındaki eşitsizliğin kapanması için bir nesil daha beklemek gerekeceğine işaret ediyor. Biz kurum olarak bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu almak için bekleyecek vaktimiz olmadığına inanıyoruz. Kurum kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan toplumsal cinsiyet eşitliğini her zaman önceliğimiz olarak görüyor, bununla birlikte kadının hem iş hem de sosyal hayatında güçlenmesine katkı sağlayacak projeler yürütüyor ve yapılan tüm çalışmaları destekliyoruz." ifadelerini kullandı.



UN Global Compact ve UN Women'ın ortak girişimi olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni (WEPs) imzalayan şirketler arasında yer aldıklarını aktaran Kantarcı, "Teknolojide Kadın Derneği'nin de (Woman in Tech) kurucu üyeleri arasında yer alıyoruz. Özellikle kadın istihdam oranlarının düşük seviyelerde seyrettiği teknoloji gibi bir alanda hizmet veren bir şirket olarak, kadınlar için en iyi işyerleri arasında olmak bizim için büyük bir gurur. Bu başarıda emeği geçen tüm GittiGidiyor ekibine teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.





- "Yönetim kurulumuzun yüzde 30'u kadın yöneticilerimizden oluşuyor"





GittiGidiyor İnsan ve Kültür Direktörü Murat Yüksel ise "Kadınlar İçin En İyi İşyerleri” listesinde yer almaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:



"GittiGidiyor olarak, kadın yöneticilerimizin oranı yüzde 31, yönetim kurulumuzun ise yüzde 30'u kadın yöneticilerimizden oluşuyor. Geçen yıla oranla kadın çalışan sayımızı yüzde 23 arttırdık. Bu oranları artırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bununla birlikte çeşitlilik ve kapsayıcılık bakış açımızla kadın/erkek tüm çalışanlarımız için en iyi şirket olmayı hedefliyoruz. Buradan hareketle cinsiyetler arası eşitsizliğin giderilmesine yönelik çok sayıda uygulama yürütüyoruz. Bunlar arasında Ebeveyn Manifestomuz, pandemi koşullarında önemi daha da ortaya çıkan iş-özel hayatın dengelenmesi için oluşturduğumuz Uzaktan Çalışma Tüzüğümüz, kadınların kariyer adımlarını daha güçlü atmaları için iş birliğinde olduğumuz pek çok STK ile toplumsal cinsiyet eşitliği alanında yaptığımız özverili çalışmalarımız var. Çalışanlarımızın gönüllü olarak kurdukları Women's Initiative Network (WIN) grubumuzun önderliğinde, kadınların kariyer yolculuklarında onları destekleyen pek çok projeye imza atıyoruz."