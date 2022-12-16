Girişimlerin 2021 yılında doğum oranı yüzde 16 oldu

Girişimlerin 2020 yılındaki doğum oranı yüzde 14,7 ve bu girişimlerin istihdamdaki payı yüzde 5,0 iken, 2021 yılında doğum oranı yüzde 16’ya, istihdam payı ise yüzde 5,6’ya çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Girişimcilik ve İş Demografisi verilerini paylaştı. Buna göre, girişimlerin 2020 yılındaki doğum oranı yüzde 14,7 ve bu girişimlerin istihdamdaki payı yüzde 5 iken, 2021 yılında doğum oranı yüzde 16’ya, istihdam payı ise yüzde 5,6’ya çıktı.

Girişimlerde en yüksek doğum oranı 2021 yılında yüzde 34,1 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü sırasıyla, yüzde 17,3 ile ulaştırma ve depolama ve yüzde 10,7 ile imalat sektörleri takip etti.

Girişimlerin 2019 yılında ölüm oranı yüzde 12,1 oldu

Girişimlerin 2018 yılındaki ölüm oranı yüzde 11,4 iken 2019 yılında yüzde 12,1’e çıktı. Ölen girişimlerin istihdamdaki payı ise 2018 yılında yüzde 4,3 iken 2019 yılında da yüzde 4,3 olarak gerçekleşti.

Girişimlerde en yüksek ölüm oranı 2019 yılında yüzde 35,2 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü sırasıyla, yüzde 13,5 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri ile yüzde 12,6 ile ulaştırma ve depolama sektörleri takip etti.

Girişimlerden 2020 yılında doğanların yüzde 84,1’i 2021 yılında hayatta kaldı

Girişimlerin 2019 yılında bir yıllık hayatta kalma oranı yüzde 80,6, iki yıllık hayatta kalma oranı yüzde 66,9 olarak gerçekleşti.

İstihdama göre hızlı büyüyen girişimler oranı 2021 yılında yüzde 12,4 oldu

Aynı yıl için ceylan girişimler oranı ise yüzde 2,2 oldu. Ciroya göre hızlı büyüyen girişimler oranı 2021 yılında yüzde 17,6, ceylan girişimler oranı ise yüzde 2,6 oldu.

İstihdama göre hızlı büyüyen girişimlerin 2021 yılında yüzde 32,3’ü imalat, yüzde 20,9’u toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve yüzde 14,8’i ise inşaat sektöründe faaliyet gösterdi.

Ciroya göre hızlı büyüyen girişimlerin 2021 yılında yüzde 32,5’i imalat, yüzde 26,6’sı toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve yüzde 11,2’si ise inşaat sektöründe faaliyet gösterdi

İstihdama göre ceylan girişimlerin 2021 yılında yüzde 29,7’si imalat, yüzde 18,4’ü inşaat ve yüzde 12,9’u ise toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe faaliyet gösterdi.

Ciroya göre ceylan girişimlerin 2021 yılında yüzde 28,4’ü imalat, yüzde 18,1’i inşaat, yüzde 15,3’ü toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe faaliyet gösterdi.

İmalat sanayinde 2021 yılında doğan girişimlerin yüzde 60,7’si düşük teknoloji ürünleri üretti

İmalat sanayinde 2021 yılında doğan girişimlerin yüzde 26,8’i orta düşük, yüzde 11,6’sı orta yüksek, yüzde 0,9’u ise yüksek teknoloji düzeyine sahip ürünleri üreten girişimler oldu.

Kuruluş yılı 2016 ve sonrası olan girişimlerin 2021 yılındaki ciro payı yüzde 20,5 oldu

En yüksek ikinci ciro payına ise yüzde 16,0 ile 2011-2015 yılları arasında kurulan girişimler sahip oldu.

Kuruluş yılı 2016 ve sonrası olan girişimlerin 2021 yılındaki istihdam payı yüzde 27,7 oldu

Girişimlerden 2011-2015 yılları arasında kurulanlar ise yüzde 17,3’lük istihdam payına sahip oldu.

Kuruluş yılı 2016 ve sonrası olan girişimlerin 2021 yılındaki ihracat payı yüzde 14,0 oldu

Girişimlerden 1990 ve öncesindeki yıllarda kurulanlar ise yüzde 18,0’lık ihracat payı ile en yüksek orana sahip oldu.

Kuruluş yılı 2016 ve sonrası olan girişimlerin 2021 yılındaki ithalat payı yüzde 9,0 oldu

Girişimlerden 1990 ve öncesinde kurulanlar ise yüzde 33,1’lik ithalat payı ile en yüksek orana sahip oldu.