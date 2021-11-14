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Girişimin Kadın Kahramanları Projesi'nin durağı Aydın oldu

- TOBB Başkan Yardımcısı Günseli Özen:- "Kadınların iş gücüne katılmaları, gerek toplumsal hayatın gerek ekonomik hayatın refah düzeyini artırdığını biliyoruz. Kadınların, ayakları üzerinden durabilmelerini sadece kendi hayatları güçlendirmeleri için değil, ülkem adına istiyorum"

Ekonomi 14.11.2021, 11:14
Girişimin Kadın Kahramanları Projesi'nin durağı Aydın oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle hayata geçirilen Girişimin Kadın Kahramanları Projesi kapsamında gerçekleştirilen roadshowun 9'uncu durağı Aydın oldu.

Beko'dan yapılan açıklamaya göre, Girişimin Kadın Kahramanları Projesi’nde süren çevrim içi eğitimlerin ardından belirlenen illerde verilecek yüz yüze eğitimleri kapsayan roadshowun 9'uncusu Aydın Ticaret Borsası’nda gerçekleştirildi.

Toplantı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Günseli Özen, TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve Ege Bölgesi Temsilcisi Esen Türker, Arçelik Perakende Akademi ve Beko yöneticilerinin katılımı ile düzenlendi. Programda Beko 100 Kadın Bayi projesi kapsamında bayi olmak isteyenlere özel bir panelde detaylar aktarıldı.

Açıklamada etkinlikte yaptığı konuşmasına yer verilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Günseli Özen, kadınların iş hayatına katılımlarının toplumsal boyutuna değinerek, şunları kaydetti:

"Kadınların iş gücüne katılmaları, gerek toplumsal hayatın gerek ekonomik hayatın refah düzeyini artırdığını biliyoruz. Kadınların, ayakları üzerinden durabilmelerini sadece kendi hayatları güçlendirmeleri için değil, ülkem adına istiyorum. Kendileri için yarattıkları ışığın diğer kadınları da aydınlatabilmesi için istiyorum. Umuyorum, TOBB olarak Beko ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu proje sayesinde Aydın’lı girişimci kadınlarımızın hayatına dokunmayı başarabiliriz."

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Aydın ve Ege Bölge Temsilcisi Esen Türker de, "TOBB ve Beko olarak tüm Türkiye’yi kapsayan ‘Girişimin Kadın Kahramanları’ projesini yürütmekteyiz. Proje kapsamında Aydınlı girişimci kadınlarla bir arada olmaktan çok mutluyum. Büyük bir emekle gerçekleştirdiğimiz bu programla dilerim Aydın’dan kadın girişimci başarı hikayesi yaratabiliriz." ifadelerini kullandı.


- "Beko Bayii olmak isteyen kadınlarımıza kapımız sonuna kadar açık"


Beko Satış Direktörü Burak Bilgisel ise Beko olarak her zaman kadınların iş dünyasına katılımını desteklediklerini ve yanlarında durduklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Girişimci kadınların desteklenmesi ve güçlenmesini hedeflediğimiz bu yolda Girişimin Kadın Kahramanları Projesi kapsamında gerçekleştirmeyi çok istediğimiz yüz yüze eğitimlerle Aydın’da olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İş hayatındaki cesaretlerinin altını eğitimle doldurabilmek ve kadınların güvenli, rekabetçi ve donanımlı bir şekilde iş hayatında hak ettikleri yerleri almalarına destek olmak bu projenin öncelikli hedefini oluşturuyor. 100 Kadın Bayi Projemiz ile entegre olması sebebiyle eğitimlerden sonra Beko bayisi olmak isteyen Ege’nin girişimci kadınlarına da kapımızın sonuna kadar açık olduğunu aramıza katılmalarından mutluluk duyacağımızı paylaşmak isterim."

Verilen bilgiye göre, tüm bölgeleri kapsayan Girişimin Kadın Kahramanları Projesi eğitim toplantıları sırasıyla; Kayseri, Gaziantep, Antalya, Karabük, İzmir ve Çanakkale’de TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde Arçelik Perakende Akademi desteğiyle devam edecek.

#Aydın #Beko #Girişimin Kadın Kahramanları #TOBB Başkan Yardımcısı Günseli Özen
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