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"Girişimin Kadın Kahramanları Projesi" kapsamında Düzce'de "roadshow" gerçekleştirildi

- TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Günseli Özen:- "Bizim görevimiz endüstrileşmiş emeğin ekonomiye kazandırılmasına katkıda bulunmak"

Ekonomi 21.12.2021, 12:15

İSTANBUL (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle hayata geçirilen Girişimin Kadın Kahramanları Projesi kapsamındaki "roadshow"un 16'ncısı Düzce'de gerçekleştirildi.

TOBB ve Beko ortak açıklamasına göre, Girişimin Kadın Kahramanları Projesi, kadınların iş hayatında güçlenmesi için TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'nun Türkiye genelindeki 7 bin girişimci kadına ulaşma hedefiyle hayata geçiyor. Girişimin Kadın Kahramanları Projesi'nde süren çevrim içi eğitimlerin ardından belirlenen illerde verilecek yüz yüze eğitimleri kapsayan roadshow'un 16'ncısı, Düzce Teknopark'ta gerçekleştirildi.

Toplantı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Günseli Özen, TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Küçük, Arçelik Perakende Akademi ve Beko yöneticilerinin katılımı ile düzenlendi. Programda Beko 100 Kadın Bayi projesi kapsamında bayi olmak isteyenlere özel bir panelde detaylar aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Günseli Özen, Beko 100 Kadın Bayi projesi kapsamında 16 ilde yüzlerce kadınla buluştuklarını ve onlara insanlardan söz ettiklerini belirtti.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu olarak iki ana amaçları olduğunu aktaran Özen, şunları kaydetti:

"Bunları anlatıyor olmamın nedeni TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun 2018'de yaptığı toplantıdır. Hisarcıklıoğlu, 'Tığ ve tarhana işleri ile bu işler yürümez hanımlar, girişimcilik endüstriyelleştirilmiş emek ve iş demektir. Kadın girişimcilerimizin sayısını artırmak için çalışmalıyız' dedi. 2007'de kurulduğumuzda yüzde 5'lerden aldık, bugün yüzde 11'lere kadar geldik. Hedefimiz yüzde 15'tir. Görev süremizin sonunda kadın girişimci sayısını yüzde 15'e çıkarıyor olmamız lazım. Neden? Bir kere, güçlü kadınları güçlü kılmak lazım. Çalışan kadını güçlü tutmak üzere proje yapmalıyız. Siz güçlü olursanız başka kadınlar sizi görüp öykünebilir ve girişimci olabilir. 'Biz kadın kadının yurdudur' diyoruz.

Beko 100 Kadın Bayi projesi Girişimin Kadın Kahramanları kapsamında TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'na 247 tane video hazırlandı. Eğitim misyonu ile de bu proje çok değerlidir. Bizim görevimiz endüstrileşmiş emeğin ekonomiye kazandırılmasına katkıda bulunmak. Kadınlarımıza katma değer yaratmak, iş dünyasının içinde olanların daha güçlü olmasını sağlamak, iş dünyasına girmek isteyen yeni kadın girişimcilere destek olmaktır. İşte Beko 100 Kadın Bayi projesi, hem bu görevleri yerine getiriyor hem de onlara kapsamlı bir eğitim programı sunuyor."

- "İş hayatının her kademesinde kadınlarımız var olmalıdır"

TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Küçük de nüfusun yarısının kadın olduğu toplumda kadın iş gücünün ne yazık ki istenilen seviyede olmadığını belirterek, "Kadının toplumdaki rollerinin kalıplaşması, eğitimlerin yetersizliği, kadınların iş kurma aşamasında gerekli desteği alamaması girişimcilik kültürünün kadınlar arasında yayılmasına engel oluyor. Hedefimiz, kadın girişimci sayısını artırmak ve kadınlarımızı girişimci olmak için cesaretlendirmektir. Ekonomik gelirin artması, toplumsal ekonominin gelişmesi ve sürdürülebilir kalkınma için cinsiyet gözetmeksizin iş hayatının her kademesinde kadınlarımız var olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Beko Satış Direktörü Burak Bilgisel ise Beko olarak her zaman kadınların iş dünyasına katılımını desteklediklerini ve yanlarında durduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Girişimci kadınların desteklenmesi ve güçlenmesini hedeflediğimiz bu yolda Girişimin Kadın Kahramanları Projesi kapsamında gerçekleştirmeyi çok istediğimiz yüz yüze eğitimlerle Düzce'de olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İş hayatındaki cesaretlerinin altını eğitimle doldurabilmek ve kadınların güvenli, rekabetçi ve donanımlı bir şekilde iş hayatında hak ettikleri yerleri almalarına destek olmak bu projenin öncelikli hedefini oluşturuyor. 100 Kadın Bayi Projemiz ile entegre olması sebebiyle eğitimlerden sonra Beko bayisi olmak isteyen Marmara Bölgesi'nin girişimci kadınlarına da kapımızın sonuna kadar açık olduğunu, aramıza katılmalarından mutluluk duyacağımızı paylaşmak isterim."

#Beko #TOBB
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