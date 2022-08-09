Girişimcilere 100 bin TL’ye varan hibe desteği

Lonca Girişimcilik Merkezi, sekizinci dönem kuluçka programı için başvuru almaya başladı. Yeni dönemle birlikte girişimciler artık Lonca Kuluçka programına yıl boyunca başvurularını iletebilecek. Yeni ofisini İstanbul Mecidiyeköy’e taşıyan Lonca, sekizinci dönemde startup’lara 100 bin liraya varan hibe desteğinde bulunacak.

İnovatif fikirlerin ortaya çıkarılması ve desteklenmesi amacıyla Kuveyt Türk tarafından 2017 yılında kurulan Lonca Girişimcilik Merkezi’nde sekizinci dönem için başvurular alınmaya başlandı. Yeni dönem kuluçka programında Lonca Girişimcilik Merkezi, yaklaşık 10 yeni girişime destek verecek. Sekizinci dönem için başvurular 1 Eylül 2022 tarihine kadar devam edecek.

Yeni dönemle birlikte merkez, yıl boyunca başvurulara açık olacak. Programa kabul edilecek girişimler yine jüri değerlendirmesi ardından belirlenecek. Sektörden bağımsız olarak tüm startuplara kapıları açık olan Lonca, finansal teknoloji odaklı girişimlere öncelik vermeye devam edecek.

Yeni ofis

Lonca, yeni dönemiyle birlikte faaliyetlerini, girişimcilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği şekilde tasarlanan İstanbul Mecidiyeköy’deki yeni ofisinde yürütecek. Kuluçka programına kabul edilen girişimler bu merkezde, yaklaşık 6 ay süren kapsamlı ve çeşitli desteklerden faydalanacak. Yoğun eğitim programının yanı sıra girişimcilere mentorluk, pazarlama desteği, bulut servis hizmeti ve özel API desteği gibi imkanlar sunulacak. Kuluçka programını başarıyla tamamlayan girişimler Lonca Demoday sahnesine çıkma fırsatı elde edecek. Ürünü belirli bir aşamaya gelen ve yatırım arayışı içerisinde olan ekipler ise yine banka tarafından kurulan Lonca GSYF’den yatırım alma konusunda pozitif yönde değerlendirilecek.

100 bin TL’ye varan nakit hibe desteği

Sekizinci dönemdestandart hibe desteği 80 bin TL’ye yükseltilirken cihaz geliştiren startup’lara ekstra 20 bin TL Ar-Ge desteği de sağlanacak. Girişimcilerin hibe desteğinden faydalanabilmesi için öncelikle kuluçka programına kabul edilmesi ve sonrasında program boyunca kendilerinden beklenen odaklanmayı ve gelişimi göstermesi şartları aranacak.

Başvurular internet üzerinden alınıyor

Başvuruları loncagirisim.com/basvuru sitesi üzerinden almaya başlayan Lonca, yeni dönemde tüm sektörlere hitap eden projelerikabul ediyor. Her dönem yüzlerce başvurunun alındığı kuluçka programında; girişimin geniş bir pazar büyüklüğüne hitap etmesi, bir gelir ya da fayda modelinin olması gibi birçok kriter göz önünde bulundurularak seçimler yapılıyor.