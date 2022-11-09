Girişimciler zirvede buluştu

İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi, ulusal ve yerel düzeyde girişimcilik paydaşlarının bir araya getirilmesi amacı ve #StartUpAntep mottosuyla “Gaziantep Girişimcilik Zirvesi” düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi, ulusal ve yerel düzeyde girişimcilik paydaşlarının bir araya getirilmesi amacıyla 8-9 Kasım 2022 tarihlerinde “Gaziantep Girişimcilik Zirvesi” yapıldı. “Gaziantep Girişimcilik Zirvesi” 8 Kasım’da ekosistem ziyaretleriyle başladıktan sonra bugün de bir otelde panel oturumları yapıldı. Panel oturumu öncesi programa katılan protokol üyeleri tarafından açılış konuşmaları yapıldı.

"Şehrimizde girişimcilik kültürünün oluşması için gayret gösteriyoruz"

Programın açılış konuşmasını yapan İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, "Şehrimizde girişimcilik kültürünün oluşması, gençlerimizin inovatif düşünce ve yenilikçi yönlerinin geliştirilmesi için paydaşlarımızla birlikte hızlandırma programları, ideathonlar, hackatonlar, creathonlar ve marothonlar düzenledik. Düzenlediğimiz eğitim programları ile girişimcilerimize yol gösterecek, rehberlik edecek mentorlar yetiştirdik. Girişim sermayesi fonlarını ilimize davet ederek girişimlerimizi yatırıma dönüştürme gayreti gösterdik. Gap Kalkınma İdaremiz koordinasyonunda GAB-BAN melek yatırım ağını kurarak, bölgemiz iş insanlarını-yatırımcılarını sistemin içerisine çekmeye çalıştık. Yaptığımız tüm bu çalışmalarla, ilimizde yeni nesil girişimlerin ve melek yatırımların filizlenmesini sağladık. Paydaşlarımızın destekleriyle düzenlediğimiz bu zirve bölgemizde girişimciliği geliştirmek üzere kalkınma ajansı olarak üstelendiğimizin sorumluluğun gereğini dün olduğu gibi bugünde yarında fazlasıyla yerine getirmeye devam edeceğiz. Girişimcilerin ve yatırımcıların 7/24 hizmetindeyiz" dedi.

"İpekyolu Kalkınma Ajansı Gaziantep’i girişimcilik konusunda hazır hale getiriyor"

Gaziantep’in örnek bir girişimcilik ruhu sergilediğini ifade eden ve zirve hakkında bilgi veren Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şimşek, "Bugün burada özellikle yeni teknoloji alanında girişimler geliştirmek isteyen Gaziantep’te girişimcilerin nasıl finanse edileceği, nasıl büyüyeceği, uluslararası pazarlara nasıl erişebileceğini tartışacağız. Geleneksel sermayenin de bu konuda nasıl tavır alması gerektiğini de konuşacağız. İpekyolu Kalkınma Ajansı’mız da bugün burada yaptığı etkinlikle ve daha yaptığı altyapı destekleriyle Gaziantep’i yeni teknoloji ve girişimcilik konusunda hazır hale getirmeye çalışıyor. Ümit ediyorum ki Gaziantep İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle adını yeni teknoloji alanında girişimcilik ile duyurmayı başarır" ifadelerini kullandı.

"Girişimcilik Gaziantep için önemli bir kazanımdır"

Gaziantep Valisi Davut Gül, "Gaziantep’in geleneksel girişimcilik sermayesinin en önemli insan faktörüdür. Bu Gaziantep için önemli bir kazanımdır. Bu vesileyle Gaziantep’in ve Türkiye’nin bu noktada daha da gelişmesini amaçlayan bu toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu toplantının yapılmasına katkı sunan, destek olan ve projenin içerisinde yer alan bütün paydaşlara teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Gaziantep’i her alanda marka yapan girişimci ruhudur"

Açılışta açıklamalarda bulunan Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, "Gaziantep’i sanayide, ticarette, ihracatta ve istihdamda Türkiye’de marka yapan tek kelimeyle girişimci ruhudur. Atalarımız da genetiğinden gelen bu müteşebbis ruhla zor koşullarda sanayimizin temellerini atmış ve geliştirmiştir. Atalarımızdan devraldığımız bu bayrağı gelecek nesillerle birlikte daha yukarıya taşımak hepimiz için bir sorumluluk ve görevdir" şeklinde konuştu.

"Şehrimizin ekonomik başarısında girişimci kültürü önemli rol oynuyor"

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, "Biz her zaman her platformda şehrimizin ekonomik başarısını girişimci kültürüne bağlayarak anlatırız. Bugün 15 milyar dolar ticaret hacmimiz, en fazla istihdam sağlayan OSB’ye sahip olmamız, makine halısında dünya lideri olmamız ve hatta gastronomi kenti olmamız bile kentteki girişimcilik kültürünün bir sonucudur" diye konuştu.

"Girişimcilik bu şehrin genlerinde var"

Gaziantep’in yıllardır girişimci bir şehir olduğunu vurgulayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Gaziantep yıllardır girişimci bir şehir olarak öne çıkıyor. Bu sonradan olan bir şey değil. Girişimcilik bu şehrin genlerinde var ve hemen herkes girişimcilik alanında bir şeyler yapma, bir faaliyet gösterme çabasındadır" dedi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından yapılan Gaziantep Girişimcilik Zirvesi’ne Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şimşek, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, iş adamları ve girişimciler katıldı.