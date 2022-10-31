Girişimciler perakendenin geleceğini şekillendirmek için yarışacak

MediaMarkt Startup Challenge’ın kazananları Salı günü belirlenecek. Girişimleriyle perakende sektörünün geleceğine yön vermeyi hedefleyen girişimcilerin sunumlarını yapacağı etkinlik, yarışmanın web sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

MediaMarkt’ın Türkiye’de başlattığı ve ilerleyen yıllarda dünyanın farklı ülkelerinden de başvuru kabul ettiği girişimcilik yarışması MediaMarkt Startup Challenge’ın kazananları, salı günü düzenlenecek etkinlikte belli olacak. Bu sene 5’incisi düzenlenecek MediaMarkt Startup Challenge’ta bu yıl final öncesi 205 farklı girişim değerlendirildi. Bu girişimler arasından öne çıkan 10 girişimci ise düzenlenecek etkinlikte projelerini jüri üyelerine sunacaklar. Kazananları farklı ödüllerin beklediği etkinlik, yarışmanın web sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Finale kalan 10 girişim ise şöyle:

Blits.ai: Birden fazla platformun yapay zeka gücünü birleştiren, konuşmaya dayalı yapay zeka platformu.

heybooster: E-ticaret işletmelerinin artırılmış analitik yoluyla gelirlerini artırmak için pazarlama verilerini anlamlandırmalarına yardımcı olan bir analiz platformu.

Korra: Kullanıcıları ihtiyaç duydukları yanıtlara doğru şekilde bağlayan yapay zeka destekli bilgi keşif platformu.

Oriient: Dijital dünyayı ve veri destekli kişiselleştirmeyi bir araya getirerek gerçek zamanlı müşteri deneyimini iyileştiren iç mekan konumlandırma sistemi.

Ottobo: E-ticaret lojistiğinin sipariş toplama süreçlerini sadeleştirip, maliyetleri azaltan, insan gücü ile iş birliği içinde çalışan mobil robotlar üreten firma.

Pivony: Firmaların iç ve dış veri kaynaklarında yer alan müşteri söylemlerinden kolay ve hızlı bir şekilde içgörü oluşturmalarına olanak tanıyan yapay zeka destekli veri analitik platformu.

Quin AI: Çevrimiçi markaların daha hızlı büyümesine yardımcı olmak için müşterilerin birinci taraf verilerini gerçek zamanlı olarak kullanan yapay zeka girişimi.

Varsapp: İnsanların kullanmadıkları eşyalarını kiraya verebilecekleri veya ihtiyaç duydukları ürünleri kiralayabilecekleri bir kiralama pazaryeri.

Vispera: Perakende sektöründe faaliyet gösteren üretici firmalara üretkenlik artırmak ve mağazaların etkin kullanımını sağlamak için mağazalarının dijitalleştirilmiş görünümünü sunan görüntü tanıma ve analitik şirketi.

Vouchery.io: Markaların kişiselleştirilmiş dijital promosyonları otomatikleştirmesine yardımcı olarak kampanyalardan yatırım getirisini artıran yapay zeka destekli bir promosyon altyapısı.