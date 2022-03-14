’’Girişimci kadınlara kendi işini kurma fırsatı’’

Türkiye’de güzellik sektörünün kadın girişimciler için büyük fırsatlar barındırdığını belirten Uzman Estetisyen Neslim Güngen, “Türk kadını kalıcı güzelliği keşfetti. Gelişen teknolojiler sağlık turizminde de ülkemizi dünyanın önemli merkezlerinden biri haline getirdi. Bu, kadın girişimcilerimiz için büyük bir fırsat. Franchise sistemiyle 81 ilde şube açmak istiyoruz” dedi.

Türkiye’de güzellik sektörü kadın girişimcilere fırsatlar sunmaya devam ediyor. 57 şubesi ile adından söz ettiren Neslim Güngen Güzellik Merkezi, Türkiye’nin 81 ilinde şubeleşmek için atağa geçiyor. Franchise sistemi ile kadın girişimcilere fırsat sunan Uzman Estetisyen Neslim Güngen, “Türkiye, güzellik sektöründe dünyanın en önemli merkezlerinden. Hedefimiz dünyaca ünlü bir Türk markası olmak ve Türkiye’nin 81 ilinde şubeleşmek. Kadınlara dokunmak istiyoruz ve bunu da kadın girişimcilerimiz ile başarabiliriz” dedi.

“Anadolu kadını güzelliğini korumaya büyük önem vermeye başladı”

Türkiye’de güzellik sektörünün dünya standartlarının üzerinde geliştiğini ve dünyanın en önemli merkezlerinden biri haline geldiğimizi aktaran Neslim Güngen, “Bu gelişen sektör kadınlarımız için büyük fırsatları da içinde barındırıyor. Anadolu kadını güzelliğini korumaya büyük önem vermeye başladı. Yurt içi pazar kadar yurt dışı pazar da artarak çoğalıyor. Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ülkeleri arasında sağlık turizminin en önemli merkezlerinin başında geliyor. Bu önemli bir fırsat. İstanbul’dan Diyarbakır’a, İzmir’den Trabzon’a kadar var olan 57 şubemizi tüm şehirlerimize taşıyarak kadınlarımızı güzelleştirmek istiyoruz. Bu amaçla kendini çalışma hayatından yukarılara taşıyacak kadın girişimcilerle birlikte yürümek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“İş ortaklarımızın yüzde 70’i daha önce hiç çalışmamış”

Güzellik sektöründe kullanınca cihaz ve ekipmanları Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu’ya pazarladıklarını belirten Güngen, “Bu ürünlerin hepsini üretip, 5 şirket, 57 şube ve iki bine yakın bayi aracılığıyla pazarlamasını yapıyoruz. 23 yıllık bir deneyim ve başarılı bir ekip ile geldiğimiz noktada yaklaşık 2 bin 500 kişiye istihdam sağlıyoruz. Sektöre tüketici tarafında hakim olan kadınlar, istihdam alanında da başı çekiyor. Toplam 57 şubenin işletmecilerinin ve çalışanların tamama yakını kadınlar. Gerek franscihe işletmeciliği, gerekse bayilik aracılığıyla gerçekleştirilen iş birlikteliklerinde kadınlara öncelik tanıyoruz. Erkek girişimciler ise eşleri için iş imkanı oluşturmak adına sektöre adım atıyor. Merkezlerimizi işletenlerin yüzde 70’i daha önce hiç çalışmamış kadınlardan oluşuyor. Gerekli eğitimleri veriyoruz. Eğitim, iş hayatı boyunca devam ediyor. Kadın iş ortaklarımız merkez tarafından sürekli takip ediliyorlar ve destekleniyorlar” ifadelerini kullandı.

“Öncelikli hedefimiz Türkiye’nin 81 şehrin şubeleşmek”

Türkiye’de güzellik merkezi sektöründe pek çok ilki başardığını vurgulayan Güngen, “Bir Türk markası olarak gerek üretim, gerekse franscihe sistemine yatırım yapan sektörün ilk markasıyız. Anahtar teslim franscihe sistemi, patentli olarak geliştirilen ve üretilen cihazlar, üretilen bakım ürünleri de yine ilklerimiz arasında. Beraber yürüdüğümüz kadınlarımız ve yeni ekip arkadaşlarımızla birlikte dünyaca ünlü bir Türk markası olmak istiyoruz. Öncelikli hedefimiz; Türkiye’nin 81 şehrin şubeleşmek. Buna paralel olarak Avrupa’da ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere en yaygın Türk Güzellik Markası olmak. Kadınlarla güç birliği yaparak her yıl yüzde yüz büyümek istiyoruz” diye konuştu.