Girişimci ile kurumsal yatırımcılar bir araya geldi

BTM, yılda iki kez organize ettiği Sahne XL etkinliğini yılda dört kez gerçekleştireceği Sahne Kurumsal ile desteklemeye başladı. İlk Sahne Kurumsal’da 6 girişimci, iş fikirlerini yatırımcılara anlattı.

Ticarileşebilecek iş modellerinin desteklenmesi amacıyla İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından 2017 yılında kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), yeni bir sahne etkinliğine imza attı. Sahne XL’da ekosistemdeki tüm paydaşları yılda iki kez buluşturan BTM, bu etkinliği, Sahne Kurumsal ile desteklemeye başladı. Sahne XL’de en az 16 girişim yer alırken Sahne Kurumsal’da yatırıma hazır 6 girişimci iş fikirlerini yatırımcılar ile paylaştı.

"Toplamda 1 milyar 495 milyon dolarlık yatırım yapıldı"

Etkinlik BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı’nın açılış konuşması ile başladı. Startupswatch’un geçen hafta açıkladığı verilere göre, 2022’nin ilk dokuz ayında tohum, erken ve sonraki aşamalarda 208 anlaşma yapıldığını ve toplamda 1 milyar 495 milyon dolarlık yatırım yapıldığını belirten Elbaşı, “Getir’in anlaşmaları hariç tutulduğunda tüm zamanların rekoru 727 milyon dolar olarak kırıldı. Sektör olarak baktığımızda ise Fintech, SaaS, Oyun, Yapay Zeka ve Pazaryeri alanları öne çıkarken, yeni startupların en çok çıktığı alan ise oyun sektörü oldu. 2022’nin ilk 9 ayında yatırım yapılan oyun adedi azalsa da tüm zamanların yatırım tutarı rekorunun oyun sektöründe kırıldığını görüyoruz. Türkiye ilk 9 ayda oyun yatırımlarında en çok yatırım yapılan üçüncü ülke oldu. Umuyorum ki en kısa sürede Türkiye’den çıkacak yeni Unicorn’larla ve Decacorn’larla girişimcilik potansiyelini ileri bir seviyeye taşıyacağız” dedi.

"Startup ekosistemi büyüyor"

BTM olarak startup ekosisteminin büyümesi ve gelişmesi yönündeki büyük hedeflere katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Elbaşı, “Bugün bulunduğumuz noktada tabi ki kurulduğu günden bu yana bizden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta değerli başkanımız Şekib Avdagiç olmak üzere kıymetli İstanbul Ticaret Odası ve değerli yöneticilerimizin katkısı şüphesiz çok büyük. Buradan bir kez daha hepsine şükranlarımı arz ediyorum” diye konuştu.

Elbaşı’nın konuşmasının ardından “Find Your co Investor” etkinliği ile yatırımcı ve girişimci üçer dakikalık görüşmeler için bir araya geldi. 100’ü aşkın yatırımcının katıldığı etkinlikte daha sonra girişimciler kendi girişimleri hakkında sunum yaptı. Sunum yapan girişimler şöyle: Hiperaktif Kredi: Kredi süreçlerini kolaylaştıran girişim. Okta Enerji: Deniz dalgalarından enerji üretiyor. Rentrovi: Ev sahibi-kiracı anlaşmazlıklarına son vermeyi planlayan girişim. Peerbie: Şirketlerin kendi disiplinleri içinde alt yapılarındaki iletişim trafiğinde verimi yakalamalarını sağlıyor. Fanaliz: Gerçek veya tüzel kişilerin kredi riskini yüzlerce veriyi inceleyerek saniyeler içerisinde ölçebilen bir karar destek sistemi. Sugartech: Gelişen artırılmış gerçeklik teknolojisiyle, 3D görselleştirme deneyimini kolaylıkla ve profesyonel biçimde kullanıcılarına sunuyor.

Girişimci sunumlarının ardından son dönemlerde gündemde olan kitlesel fonlamanın yatırımlar üzerindeki olumlu yönlerinin masaya yatırıldığı Kitle Fonlamanın Geleceği konulu panel düzenlendi. Etkinlik yatırımcı ile girişimcilerin b2b görüşmeleri ile sona erdi.