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Girişim ekosistemine destek için kamu ve özel sektör iş birliği

Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş ve Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye’de sürdürülebilir bir girişim sermayesi ekosisteminin oluşturulması ve desteklenmesi amacıyla birlikte çalışacak.

Ekonomi 09.11.2021, 14:11
Girişim ekosistemine destek için kamu ve özel sektör iş birliği

Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş ve Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye’de sürdürülebilir bir girişim sermayesi ekosisteminin oluşturulması ve desteklenmesi amacıyla birlikte çalışacak.

Türkiye girişim ekosistemi, e-ticaret ve finans, oyun, sağlık, nesnelerin interneti (IoT), tarım ve eğlence gibi farklı alanlarda hayata geçirilen yeni nesil girişimlerin etkisiyle ciddi bir büyüme ivmesi yakaladı. Son dönemlerde farklı alanlarda yaptığı yeni satın alma ve yatırımlarla dikkat çeken Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş ve akademi tarafında girişimcilik ekosistemin en güçlü paydaşlarından biri olan Boğaziçi Üniversitesi kamu ve özel sektör iş birliklerine örnek olacak yeni bir anlaşmaya imza attı.

Kuluçka ve Girişim Hızlandırma Programı için eğitimler verilecek

İş birliği kapsamında, yatırım şirketi çatısı altında faaliyet gösteren Birinci Karma Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu bünyesinde sürdürülebilir bir girişim sermayesi oluşturulması, ekosisteminin desteklenmesi ve fon bünyesine akademi dünyasını dahil edilmesi amaçlanıyor. Anlaşma kapsamında ayrıca Birinci Karma Girişim Sermayesi Fonu, üniversitenin bünyesinde erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerin desteklenmesine yönelik tecrübe ve bilgi-birikimi sağlayacak. Yatırım şirketi tarafından Kuluçka Ve Girişim Hızlandırma Programı kapsamında eğitim verilecek.

“Erken aşamadaki girişimleri destekleyeceğiz”

Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdürü Alim Telci imza töreni kapsamında yaptığı açıklamada, “Türkiye girişim ekosisteminin büyümesinde öncü rol üstlenmek istiyoruz. Bu doğrultuda girişim sermayesi alanlarında yaptığımız yatırımlarla sermaye piyasalarıyla reel sektör arasında bir köprü rolü üstlenmeyi sürdürüyoruz” dedi.

Telci, sözlerine şöyle devam etti: “Bu yıl birbirinden değerli pek çok yatırıma imza attık. Start-up veya scale-up tabir edilen büyüme potansiyeli yüksek yeni girişimlere yatırımlar yapan Birinci Karma Girişim Sermayesi Fonu bünyesinde yeni bir adım atıyoruz. Bugüne kadar ölçeklenebilir ve küreselleşme potansiyeli olan, ürünü veya hizmeti ticarileşmiş, tercihen en az bir tur yatırım almış girişimlere yatırım yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. ile birlikte üniversitenin çatısı altında hayata geçen erken aşamadaki teknoloji tabanlı girişimlerin desteklenerek sahip olduğumuz tecrübe ve bilgi birikimlerimizi sağlayacağız. Günümüzde yenilikçi ve teknolojik girişimler her zamankinden daha fazla önem kazanmaya başladı. Dolayısıyla girişimciliği özendirmek ve tabana yaymak için iş dünyası ve üniversitelere önemli görevler düşüyor. Ayrıca son yıllardaki yeni nesil işlere baktığımızda da söz konusu üniversitenin mezunlarının kurduğu girişimlerin özel bir yeri bulunuyor. Dolayısıyla Türkiye’de sürdürülebilir bir girişim sermayesi ekosisteminin oluşturulması ve desteklenmesi, bulundukları sektörleri derinden etkileyecek değişimlere imza atan ya da başlı başına yeni bir sektörün oluşmasına öncülük eden girişimler hayata geçirilmesi noktasında önemli bir iş birliğine imza attığımıza inanıyoruz” dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci imza töreninde üniversitenin profesyonel bir yatırım şirketi ile iş birliği yaparak Türkiye’de yeni bir modele imza attığını ifade ederek şunları söyledi: “Yatırım şirketi ile birlikte girişim sermayesi fonu oluşturmak üzere yaptığımız bu anlaşma ile Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ve öğretim üyeleri ile mezunlarının teknoloji alanındaki girişimlerini motive ederek, bunları geliştirmelerini sağlayacak önemli bir fırsat oluşturuyoruz. Üniversitemiz bünyesinde bulunan Teknoloji Transfer Ofisi Kuluçka Merkezimiz, Girişimcilik Merkezimiz gibi yapılar yoluyla oluşturulan şirketlerin ilk aşamada desteklenmesinin ardından daha da gelişmesi ve güçlenmesi için yatırım gerekiyor. Yatırım şirketi ile yaptığımız bu iş birliği söz konusu yatırımı bulmanın özgün bir çözümü oldu. Üniversitemizin de parçası olduğu bu platform ile girişimcilere hem yatırım hem mentorluk sağlanacak. Büyüyen girişimlerden hem üniversitemiz hem de yatırımcı faydalanacak.”

Prof. Dr. İnci gençlere ve akademik girişimcilere özel bir fon oluşturulmasının önemine dikkat çekerken, Teknoloji Transfer Ofisi’nin bir kamu üniversitesinde Anonim Şirket statüsüne sahip olan ilk ofis olduğunu hatırlattı ve kurulan yatırım fonu ile kendi üniversitelerinin bir kez daha bir ilke imza attığını vurguladı.

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