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Giresunlu üreticilere 8 milyon 152 bin liralık buzağı desteği
- Bakan Pakdemirli'den Giresunlu üreticilere 8 milyon 152 bin liralık buzağı desteği müjdesi
Ekonomi 28.08.2020, 13:54
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun 2020 2. Dilim Buzağı Desteği kapsamında Giresunlu üreticilere toplamda 8 milyon 152 bin lira buzağı desteği ödeneceğini açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada, "Giresun’da 15 bin 850 buzağı için 7 milyon 415 bin lira destek ödemesi yapıyoruz. Selden en çok etkilenen Develi’de ise bin 394 buzağı için 737 bin lira destek ödemesi gerçekleştiriyoruz. Ödemeler bugün saat 18.00 itibariyle üreticilerimizin hesaplarına aktarılacak. Toplamda 8 milyon 152 bin lira buzağı desteği bütün üreticilerimize hayırlı, uğurlu, bereketli olsun" ifadelerini kullandı.
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