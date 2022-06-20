Türkiye’nin AB tarafından coğrafi işaretli olarak tescillenen 8. ürünü ’Giresun Tombul Fındığı’ oldu.

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri (FİSKOBİRLİK) tarafından Avrupa Birliği’ne (AB) yapılan başvuru sonucunda Giresun Tombul Fındığı coğrafi işaret olarak tescillendi. “Antep Baklavası/Gaziantep Baklavası”, “Aydın İnciri”, “Bayramiç Beyazı”, “Malatya Kayısısı”, “Aydın Kestanesi", “Taşköprü Sarımsağı” ve “Milas Zeytinyağı”ndan sonra “Giresun Tombul Fındığı” da Türkiye’nin AB’de tescil edilen sekizinci ürün oldu.

20 Haziran 2022 tarihli ve L 164 sayılı AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanan bu tescil ile “Giresun Tombul Fındığı” her türlü kötüye kullanım, taklit ve çağrıştırmaya karşı AB’de de koruma altına alındı. Giresun Tombul Fındığı, üreticiler tarafından tescil belgesinde/ürün şartnamesinde yer alan yöresel üretim tekniklerine uyulması ve Giresun il sınırları içinde ve Trabzon’un Beşikdüzü ile Vakfıkebir ilçelerinde olması şartıyla üretilebilecektir.

Hâlihazırda AB nezdinde coğrafi işaret almak üzere gerekli başvuruları yapılan ve Avrupa Komisyonu tarafından inceleme süreci devam eden ürünler ise şöyle:

“Afyon Sucuğu”, “Afyon Pastırması”, “İnegöl Köfte”, “Kayseri Sucuğu”, “Kayseri Mantısı”, “Kayseri Pastırması”, “Antepfıstığı/Antep Fıstığı”, “Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini”, “Antakya Künefesi”, “Maraş Tarhanası”, “Çağlayancerit Cevizi”, “Maraş Çöreği”, “Gemlik Zeytini”, “Milas Yağlı Zeytini”, “Gaziantep Menengiç Kahvesi / Gaziantep Melengiç Kahvesi”, “Araban Sarımsağı”, “Tonya Tereyağı”, “Erzurum Su Böreği”, “Edremit Zeytinyağı”, “Antep Fıstık Ezmesi”, “Aydın Memecik Zeytinyağı”, “İpsala Pirinci”, “Bursa Kestane Şekeri”, “Aydın Memecik Zeytini”, “Kırkağaç Kavunu / Kırkağaç melon”, “Demirci Hünnabı”, “Amasya Çiçek Bamyası”, “Bursa Siyah İnciri”, “Hopa Hamsili Ekmeği” ve “Suruç Narı”dır.